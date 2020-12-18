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18.12.2020 - 02:09 | | milliyet.com.tr / AA

Son dakika: Bir müjdeli haber daha gelmek üzere! İkinci aşı için sinyal verildi...

Gelen son dakika haberine göre; ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımını tavsiye etti. FDA'nın, aşının kullanımına bugün onay vermesi bekleniyor. Moderna'nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasının ardından güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak.

Son dakika: Bir müjdeli haber daha gelmek üzere! İkinci aşı için sinyal verildi...

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulundu.

FDA bağımsız uzmanlar paneli, bugünkü toplantısında 20 "evet" oyu ve bir uzmanın çekimser kalmasının ardından, Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Kovid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etti.

Panelin tavsiyesinin ardından FDA'nın, aşının kullanımına bugün onay vermesi bekleniyor.

Resmi onayın ardından yaklaşık 5,9 milyon doz aşı, ABD içinde dağıtıma çıkacak.

Moderna'nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasıyla güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak.

FDA, geçen cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

Buzdolabı sıcaklıklarında muhafaza edilebilen Moderna'nın Kovid-19 aşısının, dağıtımının da daha kolay olması bekleniyor.

TEYİTLİ 2. AŞI OLACAK

Böylece, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech'in ortak ürettiği aşıdan sonra ikinci olacak aşının kullanımı için geriye sadece ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) son onayı kaldı.

FDA, danışma kurulu tavsiyesinden bir gün sonra Pfizer'in ortak aşısına acil kurum onayı vermişti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı, Amerika’da bu hafta başında hastanelere dağıtılmaya başlandı.

Bu hafta sonuna kadar 2,9 milyon doz aşının ülkede kullanıma hazır olarak bulundurulması hedefleniyor.

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
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