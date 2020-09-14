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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Birleşmiş Milletler'den AB ülkelerine mülteci tepkisi!
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14.09.2020 - 12:42 | | AA

Son dakika: Birleşmiş Milletler'den AB ülkelerine mülteci tepkisi!

Son dakika haberine göre BM, AB ülkelerinin deniz ve kara sınırlarından göçmenleri geri itmesinin ve toplu sınır dışı etmesinin yasal yükümlülüklerin ihlali olduğunu bildirdi.

Son dakika: Birleşmiş Milletler'den AB ülkelerine mülteci tepkisi!

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ülkelerinin deniz ve kara sınırlarından göçmenleri geri itmesinin ve toplu sınır dışı etmesinin yasal yükümlülüklerin ihlali olduğunu bildirdi.

 

Yokuş aşağı kayan kamyon, binaya çarparak durabildiİZMİR'in Buca ilçesinde, inşaata hafriyat almak için gelen park halindeki kamyon, bir anda yokuştan aşağı ilerlemeye başladı. Kamyon, sokağın sonundaki bir binaya çarparak dururken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
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