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10.02.2021 - 14:56 | | milliyet.com.tr

Son dakika: BM'nin Mali'deki binasına saldırı! En az 20 yaralı

Son dakika haberine göre bir BM sözcüsü, Mali'nin merkezindeki BM binasına düzenlenen saldırıda en az 20 Birleşmiş Milletler barış gücü askerinin yaralandığını söyledi.

Son dakika: BM'nin Mali'deki binasına saldırı! En az 20 yaralı

AFP'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, Mali'nin merkezindeki BM binasına düzenlenen saldırıda, en az 20 Birleşmiş Milletler barış gücü askeri yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

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