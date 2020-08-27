MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Böcek hücrelerinden üretilen koronavirüs aşısının insan testleri başladı!
ABONE OL
27.08.2020 - 11:08 |

Son dakika: Böcek hücrelerinden üretilen koronavirüs aşısının insan testleri başladı!

Dünya genelinde 24 milyon 350 bin kişiye bulaşan ve 829 bin 778 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs için aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son dakika haberine göre, virüsün merkez üssü olan Çin'de, böcek hücrelerinin kullanılmasıyla üretilen yeni bir koronavirüs aşısı adayı için insan denemeleri onaylandı.

Son dakika: Böcek hücrelerinden üretilen koronavirüs aşısının insan testleri başladı!

Çin, böcek hücrelerinin kullanılmasıyla üretilen yeni bir Covid-19 aşısı adayı için insan denemelerini onayladı. Aşı geliştiricisi olan Sichuan Üniversitesi Batı Çin Hastanesi, rekombinant protein aşı için Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi’nden klinik araştırma izni aldıklarını açıkladı. Hastane araştırmacılarına göre, insanlar üzerindeki böcek hücrelerinde yetiştirilen Çin’in ilk Covid-19 aşısı adayı olacak. Aşı, Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2’nin ana proteinindeki belirli alanlara karşı antikorları tetiklemek üzere tasarlandı.

Aşının hayvanlar üzerinde yapılan sonuçları ise 29 Temmuz tarihinde ünlü tıp dergisi Nature’da yayınlandı. Dergide aşının farelerde, tavşanlarda ve insan olmayan primatlarda tek bir dozdan yedi veya 14 gün sonra SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı bağışıklık tepkileri tetiklediği ve herhangi bir yan etkisinin görülmediği belirtildi.

Hastanenin devlet biyoterapi laboratuvarının kıdemli araştırmacısı olan Wei Yuquan, aşının SARS-CoV-2 virüsünün genlerinin viral proteinleri yetiştirebilen böcek hücre kültürlerine sokulmasıyla üretildiğini söyledi. Böyle bir yaklaşımın, aşıların büyük ölçekli üretimi için uygun olduğunu belirten Wei, bilim adamlarının daha önce rahim ağzı kanseri ve influenzaya karşı rekombinant aşıları geliştirmek için böcek hücrelerini kullandığını söyledi. Bu yaklaşımın insanlar üzerinde güvenle kullanılabileceğini ifade eden Wei, aşının üretimi için yerel bir şirketle işbirliği yaptıklarını da belirtti.

Berber koltuğunda sohbetin yerini 'akıllı önlük' aldıPANDEMİ sürecinde müşterisi azalan berberler, hijyen kuralları çerçevesinde en iyi hizmeti sunabilmek için farklı yöntemler geliştirdi. Tedbirler nedeniyle tıraş sırasında sohbeti en aza indiren berberler, müşterilerinin berber koltuğunda sıkılmaması için 'akıllı önlük' kullanmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? Aşure nasıl yapılır, oruç tutulur mu?

Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? Aşure nasıl yapılır, oruç tutulur mu?

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

Navtex nedir, Navtex ilan etmek ne demek? Türkiye'den yeni hamle...

Navtex nedir, Navtex ilan etmek ne demek? Türkiye'den yeni hamle...

Sıradaki Haber