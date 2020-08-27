Son dakika: Böcek hücrelerinden üretilen koronavirüs aşısının insan testleri başladı!

Çin, böcek hücrelerinin kullanılmasıyla üretilen yeni bir Covid-19 aşısı adayı için insan denemelerini onayladı. Aşı geliştiricisi olan Sichuan Üniversitesi Batı Çin Hastanesi, rekombinant protein aşı için Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi’nden klinik araştırma izni aldıklarını açıkladı. Hastane araştırmacılarına göre, insanlar üzerindeki böcek hücrelerinde yetiştirilen Çin’in ilk Covid-19 aşısı adayı olacak. Aşı, Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2’nin ana proteinindeki belirli alanlara karşı antikorları tetiklemek üzere tasarlandı.



Aşının hayvanlar üzerinde yapılan sonuçları ise 29 Temmuz tarihinde ünlü tıp dergisi Nature’da yayınlandı. Dergide aşının farelerde, tavşanlarda ve insan olmayan primatlarda tek bir dozdan yedi veya 14 gün sonra SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı bağışıklık tepkileri tetiklediği ve herhangi bir yan etkisinin görülmediği belirtildi.



Hastanenin devlet biyoterapi laboratuvarının kıdemli araştırmacısı olan Wei Yuquan, aşının SARS-CoV-2 virüsünün genlerinin viral proteinleri yetiştirebilen böcek hücre kültürlerine sokulmasıyla üretildiğini söyledi. Böyle bir yaklaşımın, aşıların büyük ölçekli üretimi için uygun olduğunu belirten Wei, bilim adamlarının daha önce rahim ağzı kanseri ve influenzaya karşı rekombinant aşıları geliştirmek için böcek hücrelerini kullandığını söyledi. Bu yaklaşımın insanlar üzerinde güvenle kullanılabileceğini ifade eden Wei, aşının üretimi için yerel bir şirketle işbirliği yaptıklarını da belirtti.