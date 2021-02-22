Son dakika: Boeing 777'lerin kullanımı geçici olarak durduruldu

FAA Başkanı Steve Dickson yaptığı açıklamada, ülkede iç hat uçuşu için havalanan ancak dakikalar içinde motorundaki arıza nedeniyle acil iniş yapan uçağa ilişkin United Havayollarından tüm Boeing 777'lerle ilgili soruşturma başlatması talimatı verdi.

Dickson, ön değerlendirmeye göre yalnızca Boeing 777 tipi uçakta kullanılan motor türüne özgü olan fan kanatçıklarının denetlenmesi gerektiğini belirtti.

BOEING 777'LER GEÇİCİ OLARAK HİZMET DIŞI

Ülkenin en büyük hava yolu şirketlerinden United Havayolları da Boeing 777'lerin kullanımının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Şirket açıklamasında, bu uçakların güvenlik standartlarına uygunluğundan emin olmak için atılacak adımlara dair, FAA ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ile yakından çalışıldığı ifade edildi.

KARA KUTU İNCELENMEK ÜZERE LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Bu arada, NTSB acil iniş yapan uçağın kokpit ses kayıt cihazı ile kara kutusunun incelenmek üzere Washington'daki laboratuvarlarına gönderildiğini duyurdu.

FAA'dan yapılan açıklamada, ABD'de yalnızca United Havayollarının filosunda, Pratt&Whitney PW4000 motorları olduğu kaydedildi.

Boeing 777’de iki adet Pratt&Whitney PW4000 motoru bulunuyor.

UNITED AIRLINES 24 ADET BOEİNG 777’Yİ UÇUŞTAN ÇEKTİ

ABD merkezli United Airlines, 24 adet Boeing 777 uçağını uçuştan çekti.

Bu 24 uçakta, Pratt & Whitney 4000 motorundan bulunuyor. ABD Federal Havacılık Dairesi incelemenin yalnızca Boeing 777'lerin bir kısmında kullanılan bu motorların kendine özgü, içi boş pervanelerine odaklanması gerektiğini açıkladı.

Yapılan ilk incelemelerde motordaki iki pervanenin kırıldığı, diğerlerinin de hasar aldığı görüldü. Japonya da bu motora sahip uçaklara hava sahasını kapattığını duyurdu.

Hükümet ülkenin JAL ve ANA havayollarına da bu model motoru bulunan uçakları uçurmama kararını iletti. Japonya'da Aralık ayında bir JAL uçağı Naha Havalimanı'ndan kalkışından sonra benzer bir sorun yaşayarak acil iniş yapmıştı.

O uçak da Cumartesi günü ABD'de sorun yaşayan 26 yaşındaki uçakla aynı motoru kullanıyordu. Boeing'e göre dünya çapında bu motorun kullanıldığı 69 uçak bulunuyor.

MOTOR PARÇALARI EVLERİN BAHÇESİNE DÜŞMÜŞTÜ





ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanından Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçağın motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalanmıştı.

Sağ motoru arızalanan uçak havalimanına güvenli bir şekilde geri dönmüştü.

Küçük çaplı kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmezken, uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınındaki evlerin bahçesine düşmüştü.