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23.11.2020 - 01:45 | | AA

Son dakika... Boko Haram'dan kanlı saldırı! 9 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın, Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum'un konvoyuna düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Son dakika... Boko Haram'dan kanlı saldırı! 9 ölü

 

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zulum'un da içinde bulunduğu konvoya, Borno eyaletin Gajiram-Monguno kara yolundaki Ja'alta bölgesinde Boko Haram militanlarınca saldırı düzenlendi. 

Saldırıda 7 asker ve 2 yerel güvenlik personeli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. 

Zulum'un yara almada kurtulduğu saldırıda, araçlar zarar gördü. 

Vali Zulum, son 3 ayda üçüncü kez Boko Haram militanlarının saldırısına uğradı. 

2009'DAN BU YANA 20 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ 

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. 

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. 

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
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