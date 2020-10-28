Son dakika: Bomba ihbarı caddeyi boşalttı!

Polis, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kingston'da, bomba tehdidi alan bir mağazanın kendileriyle temasa geçtiğini açıkladı. Güvenlik önlemleri nedeniyle mağaza boşaltıldı. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı açıklamada, olayın terör bağlantılı olmadığı bildirildi.

Met Polisi sözcüsü Daily Mirror gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "28 Ekim Çarşamba günü saat 09:47'de, Kingston'daki bir mağaza bir bomba ihbarı olduğu gerekçesiyle, polisle temasa geçti.

"Mağaza boşaltıldı ve Londra Ambulans Servisi önlem olarak olay yerinde hazır bulunuyor. Bildirilen herhangi bir yaralanma yok."