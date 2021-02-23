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23.02.2021 - 16:02 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Brezilya, Pfizer'in aşısının yaygın kullanımını onayladı!

Son dakika haberine göre, koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya, Pfizer'in aşısının yaygın kullanımını onayladı.

Son dakika: Brezilya, Pfizer'in aşısının yaygın kullanımını onayladı!

AFP'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, salgından ağır yara alan ülkelerden Brezilya, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının yaygın kullanımını onayladı.

 

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