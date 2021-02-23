23.02.2021 - 16:02 | | milliyet.com.tr
Son dakika: Brezilya, Pfizer'in aşısının yaygın kullanımını onayladı!
Son dakika haberine göre, koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya, Pfizer'in aşısının yaygın kullanımını onayladı.
AFP'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, salgından ağır yara alan ülkelerden Brezilya, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının yaygın kullanımını onayladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! "20 bin öğretmen ataması yapacağız"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreninde konuşma yaptı. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin de önemli mesajlar verdi.