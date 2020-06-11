Son dakika... Brezilya corona virüsle kavruluyor! Bir günde 1274 ölüm

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgını küçümseyerek taraftarlarıyla karantina karşıtı gösteriler yaptığı Brezilya'da, durum giderek vahim bir hal alıyor.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesinde, can kayıplarının sayısı son 24 saatte 1274 artarak 39 bin 680'e yükseldi. Vaka sayısı da 32 bin 913 yükselerek 772 bin 416 olarak kaydedildi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu Sao Paulo eyaleti, 156 bin 316 vaka ve 9 bin 862 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Buna rağmen, Sao Paulo eyaleti, 340 ölüm ile en çok can kaybının yaşandığı 10 Haziran'da ekonomiyi tekrar açarak, halkın sokaklara çıkmasına izin verdi.

Eyalet yönetimi, sokaklarda yer alan mağazalar ve emlak ofislerinin yoğun saatler dışında olmak koşuluyla günde 4 saat açılmalarına izin verdi. Alışveriş merkezleri ise Perşembe gününden itibaren sabah saat 06.00-10.00 veya akşamüstü 16.00-20.00 arasında olmak üzere seçecekleri 4 saatlik periyotta açık olabilecekler. Hiçbir mağaza müşteri kapasitesinin yüzde 20'sinden fazlasını kabul edemeyecek.

İki buçuk aylık karantina sonrası Sao Paulo şehir merkezinde, ticaretin yoğun olduğu sokaklardaki mağazaların önlerinde kuyruklar oluştuğu görüldü.

Sao Paulo'da bir mağazada çalışan Viviane Carvalho de Oliveira, üç ay evde çalışmadan durmanın çok zor olduğunu ifade ederek, "Biz sabit ücret ve komisyonla çalışıyoruz. Bizim için çok kötü oldu, mağaza için de tabiki. Çünkü herkesi etkiledi" dedi.

Manav sahibi Fatima Borges, "İlk önce sağlık gelir. Birçok kişi hala corona virüsten korkuyor. Birçok kişi hala maske ve jel alkol kullanmaya adapte olamadılar. Bu yönden endişeliyiz ama çalışmak zorundayız" diye konuştu.

Bir mağazadan alışveriş yapan Rodrigo Cardoso ise "Brezilya'da snooker diye bir oyun var. Top gizlendiği zaman snooker oldun deriz. Halkın ve yöneticilerin snookerda olduklarını görüyorum. (Ekonomiyi) Açamazsınız, ama açmamanın da yolu yok" ifadesini kullandı.

Sao Paulo eyalet Valisi Joao Doria, Covid-19'un yayılması nedeniyle eyaletteki karantina tedbirlerini 28 Haziran'a kadar uzatacağını belirtti. Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo ve etrafındaki favelaların nüfusu 20 milyonu aşıyor.

Yaklaşık 210 milyon nüfuslu Brezilya, dünyada ABD'den sonra en çok vakanın görüldüğü ülke.