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14.06.2020 - 10:18 | | AA

Son dakika... Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 892 kişi hayatını kaybetti!

Dünyada yeni tip corona virüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, son 24 saatte 892 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 42 bin 720'ye yükseldi.

Son dakika... Brezilya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 892 kişi hayatını kaybetti!

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki yeni tip coron avirüs (Covid-19) vaka sayısı 21 bin 704 artarak 850 bin 514 olarak kaydedildi.

Ölü sayısı, son 24 saatte 892 kişinin hayatını kaybetmesiyle 42 bin 720'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 172 bin 875 vaka ve 10 bin 581 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 592 kişinin ölümüne neden olan virüs, 78 bin 836 kişide görüldü.

Brezilya, dün virüs kaynaklı ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, bölgede "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

 

Saros Körfezi açıklarında köpek balığı görüntülendiEDİRNE'nin Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç(60), Saros Körfezi'nde avlanırken, teknesine yaklaşan bir köpek balığını cep telefonu ile görüntüledi. Saç, "Karadan yaklaşık bir 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpekbalığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı" dedi.
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