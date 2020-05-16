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16.05.2020 - 13:59 | | DHA

Son dakika... Cani Fransa'da yakalandı!

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 800 kişinin öldürülmesini örgütleyen Ruanda soykırımının finansörü Felicien Kabuga, 20 yıl sonra Fransa’da yakalandı.

Son dakika... Cani Fransa'da yakalandı!

Felician Kabuga, Ruanda soykırımının finansörü olarak biliniyor ve 20 yıldır aranıyordu. Yakalanması için başına 5 milyon dolar ödül konulan Kabuga (84), Interpol’ün kırmızı bülten listenin dünyanın dört bir yanında en çok aranan kişiler arasındaydı. BM verilerine göre, Kabuga, 800 insanın öldürülmesini örgütleyen kişiydi.

‘FRANSA’DA YAKALANDI’

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre Kabuga, Fransa’nın başkenti Paris’teki Asnières-sur-Seine banliyösünde yaşadığı eve yapılan baskınla gözaltına alındı.

Paris Başsavcılığı’nın verdiği bilgide, Kabuga’nın yakalanmasında çocuklarının iş birliğinin belirleyici olduğu ifade edildi. Kabuga, Ruanda’nın en zengin ikinci iş insanı olarak da biliniyordu.

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