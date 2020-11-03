Son dakika... Canlı Blog: ABD seçimleri başladı! Uzun kuyruklar var

ABD'nin tarihi seçimini anbean canlı blogla aktarıyoruz.

17.00 : Halihazırda koronavirüs salgınında en çok vaka ve en çok ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de, başkan seçilebilmek için ülke genelinde en yüksek oyu almak yeterli değil. Kazanmak için 538 sandalyeli Seçici Kurul'da en az 270 delege sayısına ulaşmak gerekiyor. Her bir eyalet kurula nüfusuna göre belli sayıda aday gönderiyor. Örneğin 2016'da Hillary Clinton, 2000'de de Al Gore daha fazla oy aldığı halde başkan seçilememişti.

Seçmenler başkanın yanı sıra Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 35 sandalye için de oy veriyor.

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişecek. Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pennsylvania'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ 05.00) kapanacak.



16.30 : Seçime anketlere göre geride giren Başkan Donald Trump, ilk açıklamasını Fox televizyonunda yaptı ve 2016'da kazandığı 306 delegenin üstüne çıkacağını söyledi.

Teksas, Florida ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde kazanacağını düşündüğünü söyleyen Başkan Trump, "Ancak bir zafer kazanırsam zafer ilan ederim. Zafer ilanı konusunda oyun oynanacak bir durum görmüyorum" dedi.

16.15 : Yaklaşık 100 milyon erken oyun kullanıldığı ABD'de, seçim günü ise doğu kıyısındaki New York'tan batıdaki Teksas'a kadar birçok eyalette seçmenler şimdiden sıraya girdi.

Teksas'taki seçmenlerin daha hava aydınlanmadan oy merkezlerine gittiği görülürken, birçok eyalette kuyruklar şimdiden yüzlerce metreyi buldu.





Seçime katılımın 1908 yılından bu yana rekor düzeyde gerçekleşmesi beklenirken, koronavirüs salgınında hem vaka hem de ölümlerde ilk sırada yer alan ülkede seçmenlerin çoğunlukla maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

16.05 : Güney Kore'den Hindistan'a, Çin'den Sırbistan'a birçok ülke gözünü ABD'ye çevirmiş durumda. Uluslararası haber ajansları, Hindistan'da iki aday için de dua edenlerin fotoğraflarını servis ediyor.

Hindistan kökenli bir anneden dünyaya gelen Demokrat başkan yardımcısı adayı Kamala Harris için dua edenlerin yanı sıra, Başkan Donald Trump için de ayin düzenleyenler var.





16.00 : ABD'de ilk sandıklar ülkenin en doğusundaki Vermont eyaletinde yerel saatle 5.00'te, Türkiye saatiyle 13.00'te açıldı. İlk sonuçlar, bir seçim geleneği olan iki köyden geldi. Geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

Köylerde oy verme işlemi hızla sonuçlanırken sandıklar açıldı. Dixville Notch kasabasında kullanılan beş oyun tamamını Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. Millsfield'de ise Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump 16 oy kazanırken Biden beş oyda kaldı.