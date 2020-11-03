Son dakika... Canlı Blog: ABD seçimlerinde panik yaratan mesaj!

ABD'nin tarihi seçimini anbean canlı blogla aktarıyoruz.

21.00 : Başkan Trump, Virginia'daki kampanya merkezine geldi. Trump, "Florida'da çok iyi gittiğimizi duydum. Arizona'da da iyi gidiyoruz. Texas'ta ise mükemmeliz. Sanırım harika bir akşam geçireceğiz" dedi.

20.30 : Ohio Valisi Mike DeWine, Trump'ın Ohio'nun kırsal kesimlerinde başarılı performans göstereceğini düşündüğünü ifade etti. DeWine, Trump'ın bölgede geçen seçimdeki oylarını muhtemelen artıracağını söyledi.

Yüksek Mahkeme'nin Pennsylvania'da oy pusulalarını seçimin bitiminden üç gün sonraya kadar kabul etmesine olanak veren kararını bir kez daha eleştiren Trump, bunun "ülke için çok tehlikeli bir karar" olduğunu söyledi.

20.12 : Demokrat Meclis Sözcüsü Nancy Pelosi ve Demokratik Kongre Kampanya Komitesi Başkanı Cheri Bustos, Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki üyelerini artıracağını kaydetti.

Bustos, "Her sesi duymalı, her oyu saymalıyız" derken Pelosi "Bütün oylar sayılmadan kutlama yapılmamalı" diye konuştu.

19:58 : Milwaukee Belediye Başkanı Tom Barrett, 173 oy sayma noktasının tamamının başarıyla açıldığını söyledi. Barrett, "Harika bir başlangıç yaptık" dedi.

19.49 : Erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, "erken oy" sayısı 100 milyonu aşarak 100 milyon 298 bin 838'e ulaştı. Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaşırken, 35 milyondan fazla kişi de oylarını sandıkta vermeyi tercih etti.

19.34 : First Lady Melania Trump, Florida'da oyunu kullandı. Çift geçen sene New York'tan Florida'ya taşınmıştı.

19.20 : Beyaz Saray seçim partisinde katılımcı sayısı 400'den 250'ye indirildi. CNN'e konuşan kaynak tüm misafirlere koronavirüs testi yapılacağını söyledi.

19.15 : Nebraska'da bir seçim yetkilisi insanlara, kendilerini arayarak "evde kalın, güvende kalın" mesajı bırakan otomatik aramaya itibar etmemeleri çağrısında bulundu. Bir CNN çalışanı da Atlanta'da bu mesajı aldığını, robotik bir sesin "Evde kalın, güvende kalın" dediğini söyledi.

Aramanın kaynağı henüz bilinmiyor.

19.10 : Beyaz Saray'ın çevresi tellerle çevrildi. Yetkililer herhangi bir tehdit duyumu almadıklarını ancak en kötü senaryoya karşı hazırlıklı olmak istediklerini söyledi.

19.05 : Beşinci gün üst üste ABD Posta Servisi bir önceki günden daha az oy pusulası taşıdı. Eyaletlerin yarısından fazlasında seçimin bitiş saatinden sonra ulaştırılan oylar kabul edilmeyecek.

Posta servisi ulusal ölçekte oyların yüzde 97'sini ulaştırdığı Çarşamba gününden itibaren düşüş yaşıyor. Şu anda bu oran yüzde 90'a düşmüş durumda.

Atlanta bölgesine ise pusulaların yüzde 52'si, North Carolina'da ise yüzde 69'u Pazar ve Pazartesi günleri zamanında ulaştırılabildi.

19.00 : Georgia Eyalet Valisi Brad Raffensperger, hala geri gönderilmeyen 224 bin 773 oy pusulası olduğunu söyledi.





Raffensperger'in basın sekreteri Ari Schaffer tüm ülkede oylamanın hızlı ilerlediğini belirtti. Ülke genelinde oy verme ortalaması şu ana kadar 3 dakika.

18.40 : Pennsylvania Eyalet Sekreteri Kathy Boockvar, 2.5 milyon erke oyun kendilerine ulaştığını duyurdu. Bu, gönderilen 3 milyonun üstündeki oy pusulasının yüzde 81'inden fazlasına denk geliyor.

18.25 : Nebraska'da postayla gönderilen oyların yüzde 91'inin merkeze ulaştığı bildirildi.

18.10 : Trump'ın kampanya danışmanı Kayleigh McEnany, "Kampanyamızın bu akşam ezici bir zafere ulaşacağına inanıyoruz" dedi.





17.35 : CNN International, 29 delegeyle en büyük kritik eyalet olan Florida'da yaklaşık 9,1 milyon erken oyun kullanıldığını bildiriyor. Bu rakam, 2016 seçimlerinde kullanılan toplam 9,6 milyon oyun yaklaşık yüzde 95'i.

Yerel saatle 19.00'da sandıkların kapanacağı Florida'yı kazanan aday, zafere uzanma yolunda önemli bir avantaj elde edecek gibi duruyor. Florida, postayla kullanılan oyların işlenmesine önceden başlayan eyaletler arasında.

17.15 : Demokrat Parti'nin başkan adayı eski başkan yardımcısı Joe Biden, seçim gününe Wilmington'daki Katolik St Joseph kilisesine ziyaret ederek başladı. Biden'ın yanında torunu Finnegan Biden da vardı. Biden daha sonra uçakla memleketi Pennsylvania'nın Scranton şehrine geçti.

Maske taktığı görülen Biden burada megafonla seslenerek "Evde olmak güzel. Ülkenin omurgasını düzeltmeliyiz. Bu ülkeyi Wall Street değil, orta sınıf inşa etti" dedi.

17.35 : CNN International, 29 delegeyle en büyük kritik eyalet olan Florida'da yaklaşık 9,1 milyon erken oyun kullanıldığını bildiriyor







17.00 : Halihazırda koronavirüs salgınında en çok vaka ve en çok ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de, başkan seçilebilmek için ülke genelinde en yüksek oyu almak yeterli değil. Kazanmak için 538 sandalyeli Seçici Kurul'da en az 270 delege sayısına ulaşmak gerekiyor. Her bir eyalet kurula nüfusuna göre belli sayıda aday gönderiyor. Örneğin 2016'da Hillary Clinton, 2000'de de Al Gore daha fazla oy aldığı halde başkan seçilememişti.

Seçmenler başkanın yanı sıra Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 35 sandalye için de oy veriyor.

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişecek. Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pennsylvania'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ 05.00) kapanacak.



16.30 : Seçime anketlere göre geride giren Başkan Donald Trump, ilk açıklamasını Fox televizyonunda yaptı ve 2016'da kazandığı 306 delegenin üstüne çıkacağını söyledi.

Teksas, Florida ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde kazanacağını düşündüğünü söyleyen Başkan Trump, "Ancak bir zafer kazanırsam zafer ilan ederim. Zafer ilanı konusunda oyun oynanacak bir durum görmüyorum" dedi.

16.15 : Yaklaşık 100 milyon erken oyun kullanıldığı ABD'de, seçim günü ise doğu kıyısındaki New York'tan batıdaki Teksas'a kadar birçok eyalette seçmenler şimdiden sıraya girdi.

Teksas'taki seçmenlerin daha hava aydınlanmadan oy merkezlerine gittiği görülürken, birçok eyalette kuyruklar şimdiden yüzlerce metreyi buldu.





Seçime katılımın 1908 yılından bu yana rekor düzeyde gerçekleşmesi beklenirken, koronavirüs salgınında hem vaka hem de ölümlerde ilk sırada yer alan ülkede seçmenlerin çoğunlukla maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

16.05 : Güney Kore'den Hindistan'a, Çin'den Sırbistan'a birçok ülke gözünü ABD'ye çevirmiş durumda. Uluslararası haber ajansları, Hindistan'da iki aday için de dua edenlerin fotoğraflarını servis ediyor.

Hindistan kökenli bir anneden dünyaya gelen Demokrat başkan yardımcısı adayı Kamala Harris için dua edenlerin yanı sıra, Başkan Donald Trump için de ayin düzenleyenler var.





16.00 : ABD'de ilk sandıklar ülkenin en doğusundaki Vermont eyaletinde yerel saatle 5.00'te, Türkiye saatiyle 13.00'te açıldı. İlk sonuçlar, bir seçim geleneği olan iki köyden geldi. Geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

Köylerde oy verme işlemi hızla sonuçlanırken sandıklar açıldı. Dixville Notch kasabasında kullanılan beş oyun tamamını Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. Millsfield'de ise Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump 16 oy kazanırken Biden beş oyda kaldı.