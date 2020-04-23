Son dakika... Canlı Blog: Çin'de sekiz gündür ölüm yok! Dünya izliyor

12.10 : İspanya'da can kayıpları 440 artışla 22 bin 157'ye çıktı.

11.35 : Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 30 milyon dolar ek kaynak sağlanacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bu paranın COVID-19 ile mücadele için kullanılacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin DSÖ'ye yaptığı katkıyı askıya alarak, örgütü salgınla mücadelede hatalı davranmak ve Çin'e yakın olmakla suçlamıştı.

10.40 : Uzun bir süre ciddi bir vaka bildirmeyen ve Nisan ayının başından bu yana pozitif çıkan testlerin 10 kattan fazla arttığı Rusya'dan son 24 saatin verileri geldi.

Buna göre, vakalar 4 bin 774 artışla 62 bin 773'e ulaştı. 42 can kaybının daha eklenmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı da 555 oldu.







10.10 : Almanya'da 215 kişinin ölümüyle corona virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 5 bini geçerken, Başbakan Angela Merkel, krizin bir sonraki aşamasında halka 'akıllı ve temkinli' olma çağrısında bulundu.

Parlamentoda konuşan Merkel, "Bu son aşama değil, hala başlangıcındayız. Uzun süre bizimle kalacak. Kısıtlamaların ne kadar zorlu olduğunu biliyorum. Demokrasi açısından bir zorluk, demokratik haklarımızı kısıtlıyor" dedi.

Ancak Almanya Başbakanı, basın özgürlüğü gibi demokratik şeffaflığın durumun katlanılır olmasını yardım ettiğini vurguladı. Merkel, parlamenterler tarafından sık sık alkışlanan konuşmasında "İnsanların birbirine karşı gösterdiği anlayış müthiş" ifadelerini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük zorluk

Virüsü kontrol altına almanın Avrupa'da bütünlük açısından büyük bir zorluk olduğunu belirten Almanya Başbakanı, "Halkımızın ölümü ve kalımı adına İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük zorluk" diye konuştu.

Gün içinde AB liderlerinin video konferans yöntemiyle yapacağı zirveye katılacak olan Merkel, "Maksimum disiplinle yaşarak, güven içinde yaşama daha hızlı geri dönebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Merkel ayrıca küresel tedarik kanallarına bağlı kalmak yerine, Avrupa'nın özel tıbbi malzeme üretme kapasitesini artırması gerektiğini vurguladı.





09.25 : İngiltere'de hükümetin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty, ülkede günlük yaşamı aksatan sosyal mesafe önlemlerinin bir yıl süreceğini söyledi.

Daily Telegraph gazetesi, "Bu konuda halka gerçekler söylenmeli" diyen Profesör Chris Whitty'nin sözlerini "Sosyal yaşam bir yıl aksayacak" başlığıyla manşetine taşıdı.

Profesör Chris Whitty, sokağa çıkma kısıtlamalarının çabuk son bulmayacağını, hükümet yetkililerinin ikinci bir corona virüs dalgasını önlemek için gereken önlemleri almaları gerektiğini kaydetti. Whitty, "Hükümet, corona virüs aşısı bulununa dek, en uygun sosyal mesafe önlemlerinin hangileri olacağı konusunda karar vermeli" diye konuştu.

İngiltere'de son verilere göre corona virüs vakalarının sayısı 133 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bini aştı.

The Guardian gazetesi ise, İngiltere'de etnik azınlıklar arasında corona virüsten ölüm oranının daha yüksek olduğunu yazdı. Gazete, manşetinden duyurduğu özel haberinde, yaptığı veri analizinin sonuçlarını aktardı.

Analiz kapsamında İngiltere'de 19 Nisan'a kadar hastanelerde corona virüsten hayatını kaybedenlerin verileri incelendi. Yaşamını yitiren 12 bin 593 kişinin siyah, Asya kökenli ya da diğer etnik azınlıklara mensup kişiler oldukları belirlendi.

Guardian, bölge bazında ise İngiltere'de corona virüsten ölenler arasında etnik azınlıkların oranının yüzde 27'yi bulduğunu yazdı.

08.00 : Corona virüs salgınının başlangıç yeri Çin'de son sekiz gündür corona virüs kaynaklı ölüm meydana gelmedi. Dün ülkede 23'ü dış kaynaklı 30 yeni vaka tespit edildi.

Ülke içi kaynaklı yedi vakanın tamamıysa Rusya sınırı yakınındaki Heilongjiang eyaletinde görüldü.

Çin'in Wuhan eyaletinde Aralık ayında ortaya çıkan salgın nedeniyle 4 bin 632 kişi öldü, 82 bin 788 insan corona virüse yakalandı.