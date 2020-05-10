Son dakika: Canlı blog | Corona kabusu! Ölü sayısı artıyor
Dünya genelinde corona virüste son dakika yaşamaları devam ediyor. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı. İngiltere'de ölenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 31 bin 855'e yükseldi.
Dünyada corona virüse dair yaşanan son gelişmeleri aktarıyoruz.
19.32: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 26 bin 380'e yükseldi.
19.02: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 30 bin 560'a yükseldi.
18.31: Çad, Afrika kıtasının doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç "Covid Organics"i teslim aldı.
18.30: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor. Belarus'ta 921, Kazakistan'da 20, Azerbaycan'da 97, Özbekistan'da 24 ve Moldova'da 60 yeni vaka saptandı.
18.25: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 31 bin 855'e yükseldi.
17.43: Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş oranının 1,1'e yükseldiğini bildirdi.
17.43: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Sudan'da 53, Çad'da 62 yeni vaka tespit edildi.
17.11: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış hızının düşmesiyle birçok Avrupa ülkesi tedbirleri kaldırma kararı alırken, bu tedbirler günlük hayatı etkilemeye devam ediyor.
17.05: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı.
16.06: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 188'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 185'e, Kuveyt'te 58'e, Katar'da 14'e yükselirken, Umman ve Tunus'ta vaka sayıları arttı.
12.26: Fas cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen hapishane görevlisi ve mahkumların sayısı 397'ye yükseldi.
12.08: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artışla 26 bin 621'e çıktı.