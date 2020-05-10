Son dakika: Canlı blog | Corona kabusu! Ölü sayısı artıyor

Dünyada corona virüse dair yaşanan son gelişmeleri aktarıyoruz.



19.32: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 26 bin 380'e yükseldi.



19.02: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 30 bin 560'a yükseldi.



18.31: Çad, Afrika kıtasının doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilaç "Covid Organics"i teslim aldı.



18.30: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor. Belarus'ta 921, Kazakistan'da 20, Azerbaycan'da 97, Özbekistan'da 24 ve Moldova'da 60 yeni vaka saptandı.

18.25: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 31 bin 855'e yükseldi.



17.43: Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş oranının 1,1'e yükseldiğini bildirdi.

17.43: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Sudan'da 53, Çad'da 62 yeni vaka tespit edildi.

17.11: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış hızının düşmesiyle birçok Avrupa ülkesi tedbirleri kaldırma kararı alırken, bu tedbirler günlük hayatı etkilemeye devam ediyor.



17.05: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı.

16.06: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 188'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 185'e, Kuveyt'te 58'e, Katar'da 14'e yükselirken, Umman ve Tunus'ta vaka sayıları arttı.

12.26: Fas cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen hapishane görevlisi ve mahkumların sayısı 397'ye yükseldi.

12.08: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artışla 26 bin 621'e çıktı.