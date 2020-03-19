Son dakika-Canlı Blog... Corona virüs depremi! İtalya'dan ürküten haber...

11.10 : Rusya'da Covid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti. 79 yaşındaki kadın hastanın virüsün etkisiyle zatürreye yakalandığı da bildiriliyor.

Dünyadaki en geniş topraklara sahip olan Rusya'da, şimdiye kadar 147 vaka belirlendi.

11.00 : Corona virüs salgınında dün 475 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 207 yeni vaka açıklayan İtalya'dan bugün ürküten bir haber daha geldi.

10 gündür tüm ülkeyi karantina altında tutan Roma yönetimi, daha etkili önlemler almaya hazırlanıyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, karantinanın kapsamını genişleteceklerini resmen duyurdu.

10.40 : Bazı Avrupa ülkelerinde bugün:

Bulgaristan'da 2 yeni vaka, bir ölüm

Macaristan'da 15 yeni vaka

Hırvatistan'da 10 yeni vaka

Sırbistan 8 yeni vaka

10.35 : İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ülkedeki cezaevlerinde kalan siyasi tutuklular dahil 100 bin kişiyi 'affedecek.'

Devlet televizyonuna konuşan yargı sözcüsü Golamhüseyin İsmaili, Cuma günü yürürlüğe girecek afla salıverilenlerin yeniden cezaevine dönmeyeceğini söyledi.





10.30 : Tayland'da 60 yeni vaka daha kayıtlara girdi, hasta sayısının 212'ye çıktığı ülkede yerel medya 13 kişinin bir boks maçında Covid-19 kaptığını aktarıyor.

BELİZE TEK KALDI

10.00 : Japon İmparatoru'nun İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e Haziran ayında yapacağı resmi ziyaret, ertelendi.

09.15 : Dünya, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının servis ettiği bir fotoğrafı konuşuyor. Fas'ın başkenti Rabat'ta çekilen karede, sokak satıcısı 55 yaşındaki Abdurrahim'in kendi elleriyle yaptığı incir yaprağından maskeyi corona virüse karşı taktığı görülüyor.





Kuzey Afrika ülkesinde şimdiye kadar 54 kişiye Covid-19 bulaştı, iki can kaybı var.

08.30 : Avustralya'nın komşusu Yeni Zelanda'da da, dakikalar sonra tüm yabancılara ülkenin kapılarını kapattığını duyurdu.



08.15 : Tarihinde ilk kez olağanüstü hal ilan eden Avustralya, ayrıca tüm sınırlarını vatandaşları ve oturum iznine sahip kişiler hariç herkese kapatıyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkede görülen vakaların büyük bir bölümünün yurt dışından gelenler olmasından dolayı böyle bir karar aldıklarını belirtti. Morrison, “Avustralya’ya vatandaş ya da oturum izni olmayanların gelişleri halihazırda ciddi oranda azalmış bulunuyor. Yılın bu dönemindeki düzeylerin üçte birine geriledi” dedi.

Vaka sayısının 686'ya çıktığı Avustralya'da altı can kaybı oldu.

08.00 : 25 yeni tanıyla birlikte 118 kişinin corona virüse yakalandığı Meksika'da, ilk ölüm gerçekleşti.

04.50 : Orta Amerika'da corona virüsün ulaşmadığı ülkelerden Nikaragua ve El Salvador'da ilk vakalar kayıtlara geçti. Nikaragua resmi televizyonu, 40 yaşındaki erkek hastanın Panama'yı ziyaret ettiği bilgisini verdi.

El Salvador'da ise corona virüs kapan kişinin İtalya'ya seyahat ettiği bildiriliyor.

Nikaragua ve El Salvador'un vaka bildirmesiyle birlikte Orta Amerika'da corona virüs görülmeyen tek ülke, Belize.

04.25 : Güney Kore'de 152 tanı daha konuldu, her gün binlerce testin yapıldığı ülkede halihazırda 8 bin 565 hasta var.



WUHAN'DA İLK KEZ VAKA KAYDEDİLMEDİ

04.20 : Covid-19'un tüm dünyaya yayıldığı Çin, ilk kez ülke içi kaynaklı bir vakanın tespit edilmediğini açıkladı.

Son 24 saatte testleri pozitif çıkan 34 kişinin tümü, yurt dışından gelenler.

Virüsün ortaya çıktığı Wuhan kentinde ise ilk kez yeni vaka kaydedilmedi.

Çin'de sekiz can kaybıyla birlikte salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 3 bin 245.





04.00 : ABD'deki California Valiliği, eyalet çapındaki yaklaşık 60 bin evsizin önümüzdeki sekiz hafta içerisinde corona virüse yakalanabileceğini duyurdu.

03.20 : ABD lideri Donald Trump, ücretsiz Covid-19 testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan 104 milyar dolarlık tasarıyı imzaladı.

Resmi olarak yasalaşan tasarıya göre, ayrıca ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri içeriyor.

03.10 : Panama Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vakaların 86'dan 109'a yükseldiğini bildiriyor. Bir diğer Orta Amerika ülkesi Honduras'ta ise vakalar dokuzdan 12'ye çıktı.

03.05 : Yeni Zelanda, sekiz corona virüs vakasının daha teşhis edildiğini doğruladı. Yeni Zelanda, toplamda 28 hastayı tedavi etmek için çaba gösteriyor.

ABD KONGRESİ'NDE POZİTİF SONUÇLAR

02.40 : Brezilya'da kalabalıklar, 'Tropik Trump' olarak tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu corona virüse yönelik önlemleri almadığı gerekçesiyle protesto ediyor. Reuters haber ajansı, Rio de Janeiro, Sao Paulo ve diğer kentlerde göstericilerin aşırı sağcı lider için 'Defol git Bolsonaro' diye bağırdığını bildiriyor.







02.00 : Virüs salgını, ABD Kongresine de sıçradı. Florida ve Utah eyaletlerinden biri Demokrat diğeri Cumhuriyetçi iki Kongre üyesinin testleri pozitif sonuç verdi.

Florida eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilci Mario Diaz-Balart, baş ağrısı ve ateş semptomları gösterdi. Diaz-Balart, testin ardından "Herkesin iyi hissettiğimi bilmesini istiyorum. Ancak herkesin bu konuyu ciddiye alması ve hastalanmamak ve virüsün yayılmasını engellemek için talimatları takip etmesi önemlidir" dedi.

Utah eyaletinden Demokrat Temsilci Ben McAdams ise, "Cumartesi günü Washington DC'den döndükten sonra hafif soğuk algınlığı belirtileri gösterdim. Pazar günü doktorumla görüştükten sonra derhal kendimi karantinaya aldım evimde. Tüm toplantılarımı telefonla yaptım. Belirtilerim kötüleşti ve ateşim çıktı, kuru öksürük geldi ve nefes zorluğu yaşadım ve test olana kadar kendimi karantinada tutmaya devam ettim" açıklamasını yaptı.

01.55 : Hint Okyanusu üzerindeki ada ülkesi Mauritius'ta ilk vakalar kayıtlara geçti. Tanı konulan hastaların yaşları 21, 25 ve 59.

01.40 : Orta Amerika ülkesi Costa Rica'da corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti.

00.15 : Brezilya'da Senato Başkanı Davi Alcolumbre'nin corona virüs testi pozitif çıktı. Herhangi bir belirti göstermediği ve kendisini evinde karantinaya aldığı belirtilen politikacı, Brezilya topraklarında Covid-19'a yakalanan en üst düzey isim.