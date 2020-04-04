Son dakika | Canlı blog - Corona virüs dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor! Vaka sayısı yükseldi

Corona virüs için hangi ülke hangi tedbirleri alıyor? Corona virüsün tedavisi için yapılan araştırmalarda gelinen durum ne? Corona virüs ile ilgili tüm gelişmeleri anbean aktarıyoruz...



17.44: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 14 Mart'tan bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü halin ikinci kez uzatılmasını istedi.

17.35: Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 29'a, vaka sayısı ise 2 bin 179'a yükseldi.

17.16: AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre, dünya çapında corona virüs bulaşan kişi saysı 1 milyon 139 bini aşarken, hayatını kaybeden kişilerin sayısı da 60 bini geçti.

17.05: ABD'de yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1105 artarak 7 bin 163'e yükseldi.