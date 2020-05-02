Son dakika: Canlı blog | Corona virüs kabusu sürüyor! Rusya'da vaka sayısında rekor artış

Corona virüste dünyada yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

11.42 Rusya'da son 24 saatte 9 bin 623 yeni corona virüs vakası tespit edildi.

11.15 İspanya'da yetişkinler için sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletildi. Avrupa'da en katı sokağa çıkma kısıtlamalarını uygulayan ülkelerden biri olan İspanya, mevcut kısıtlamaları gevşetmeye başladı.

Geçen hafta içerisinde çocuklara yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bugün itibarıyla yetişkinlerin de sokağa çıkmasıyla ilgili düzenlemeler esnetildi. Bugün itibarıyla yetişkinler, yürüyüş, koşu ya da bisiklete binmek gibi egzersiz amaçlı olarak da sokağa çıkmaya başladı.

09.50 Hayatı felç eden corona virüs salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 239 bin 615’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 401 bin 394’e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 83 bin 816’ya ulaştı.

09.47 Afrika kıtasında yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası sayısı 40 bini geçti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada son 24 saatte yaklaşık 1731 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 749 oldu.

Afrika’da hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bu yana 49 kişi artarak, 1689’a ulaştı. Kıta genelinde iyileşenlerin sayısı 13 bin 383'e yükseldi. Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan geldiği belirtilen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun'da görüldü.

08.38 Kanada genelinde Covid-19 sebebiyle yaşanan ölümler artmaya devam ediyor. Ülkede son 48 saatte 408 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde iki gün önce 3 bin 54 olan Kovid-19 ölümleri sayısı, 408 artışla 3 bin 462’ye çıktı. Resmi verilere göre Kanada’daki pozitif Covid-19 vaka sayısı da aynı zaman diliminde 3 bin 830 artarak 55 bin 061 oldu.

05.38 Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 113 olarak açıklandı. Almanya, 164 bin 77 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6’ncı ülke olsa da vakalardan 129 bininin iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 736’ya çıktı.