Son dakika - Canlı Blog: Corona virüs salgınında en kara gün!

Dünya üzerinde corona virüse yakalananların sayısı dakikalar önce 2 milyonu aştı, can kaybı ise 126 bin. Yeryüzündeki 210 ülke ve bölgeyi etkileyen salgında 480 bin hasta ise iyileşti.

10.35 : Rusya'daki corona virüs vakalarında patlama devam ediyor. Son 24 saatte 3 bin 388 test pozitif çıktı. Bir önceki gün açıklanan vakalar 2 bin 774'tü.

Pozitif çıkan 24 bin 490 testle yaklaşık 10 gün içinde vakaların beşe katlandığı Rusya'da, can kaybı da 28 artışla 198 oldu.

Rusya'da geçen hafta günlük vakalar önce 1000'i, ardından da 2000 bin seviyesini geçmişti.

10.30 : ABD'de son 24 saatte 2 bin 407 hastanın yaşamını yitirmesi, dünyada bir günde en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti. Ölü sayısının 26 bin 47'ye yükseldiği, pozitif sonuç veren testlerin 613 bini bulduğu ABD'de yeryüzündeki vakaların yaklaşık üçte biri görülüyor.





ÇİN CORONA VİRÜS HASTANESİNİ KAPATTI

10.00 : Çin'de corona virüs salgınının başladığı Wuhan'da iki haftadan kısa sürede inşa edilen iki hastaneden biri tüm hastalarını tahliye ederek kapılarını kapadı.

Boşaltılan hastane henüz yıkılmayacak.

Hastanenin müdürü Wang Şinhuan "Hasta sayımızın sıfıra düşmesi önemli bir dönüm noktası" dedi.

2 aydan uzun süre hizmet veren hastanede 2 bin hasta tedavi edildi. Bu hastaların yüzde 45'inin durumu kritikti.

Leishenshan hastanesinin inşa sürecini internet üzerinden milyonlarca kişi canlı izlemişti.





TRUMP DSÖ'YE VERİLEN PARAYI KESTİ

01.30 : Corona virüs salgınını gribe benzeten ve haftalarca küçümseyen açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, kurban olarak Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) seçti.

Trump, geçen hafta sinyalini verdiği hamlesini yaptı ve Washington yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı finansmanı askıya aldı.

ABD liderine göre, DSÖ'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunu var, en baştan dünyayı yanılttı.

DSÖ'nün Çin için çalıştığını savunan Trump, "Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor" dedi.

ABD'nin DSÖ'ye yıllık 400 ila 500 milyon dolar arasında bir fon sağladığını aktaran Trump, "Buna karşı Çin sadece 40 milyon dolar sağlıyor" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, Trump'ın kararını eleştiren bir açıklama yaptı. Guterres, ''Şu an corona virüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı" ifadesini kullandı.

DSÖ ve binlerce çalışanının ön saflarda özellikle en savunmasız toplumları desteklediğini belirten Guterres, salgına karşı savaşın kazanılması için Dünya Sağlık Örgütü'nün yanında durulmasının hayati derecede önemli olduğunu aktardı:

''Bu salgın sayfası kapandığında geriye dönüp nasıl ortaya çıktığı, nasıl bütün dünyaya yayıldığı ve bu krizle nasıl mücadele edildiğine bakıp ders çıkaracağız ama şimdi sırası değil.''





NEW YORK'TA TEST EDİLMEYEN 3 BİN 700 ÖLÜ KAYITLARA GEÇTİ

01.00 : Halihazırda dünyada salgının merkez üssü olan New York'ta, test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

10 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği kentin sağlık departmanından yapılan açıklamada, test edilmeyen 3 bin 700'den fazla kişiyle rakamların revize edildiği bildirildi.

Vaka ve ölü sayısında ilk sırada yer alan ABD'de son rakamlara göre 614 bin pozitif test kayıtlara geçti, can kaybı ise 26 bin.

00.20 : 'Tropik Trump' Jair Bolsonaro ve destekçilerinin corona virüs salgınına inanmadığı Brezilya'da bir günde 204 can kaybı gerçekleşti.

Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, Covid-19 testinin sonucunu Twitter hesabından duyurdu: "Cuma gününden beri kendimi iyi hissetmiyordum ve Kovid-19 testi yapılmasını istedim, sonucu pozitif çıktı. Ateşim vardı, boğazım ağrıyordu ve koku alma yetimi kaybetmiştim. Şimdi daha iyiyim."

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya, kıtada corona virüsün en çok görüldüğü ülke konumunda. Resmi olarak 25 bin 262 insan corona virüs kaptı, 1532 hasta hayatını kaybetti.

00.00 : Almanya'da corona virüs salgınında son 24 saatte sekiz Türk daha yaşamın yitirdi.

Almanya'da hayatını kaybeden toplam 3 bin 495 kurbanın 62'si Türk.