Son dakika - Canlı Blog | Corona virüs savaşı çıktı! İsim vermeden 'utanmaz' dedi

Yeryüzünde bugün sona erdiğinde corona virüse yakalananların sayısı çok yüksek ihtimalle 1 milyonu, yaşamını yitirenlerin sayısı da 50 bini aşacak.

12.20 : Avrupa'da Covid-19 salgınının en kötü etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'da, karantina ilan edilmesinden bu yana 620 bin insan işini kaybetti.

12.00 : Son dakika haberine göre, Belçika'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e ulaştı.

10.40 : Rusya'daki corona virüs vakaları bir önceki güne 771 artışla 3 bin 500'e çıktı. Reuters haber ajansı, salgının neredeyse ülkenin her bölgesine ulaştığını ancak Moskova'nın 595 vakayla başı çektiğini bildiriyor. Rusya'da 30 can kaybı gerçekleşti.

10.00 : Beyaz Saray'daki basın toplantısında bir kez daha Çin'e imalarda bulunan ABD lideri Donald Trump, "Çin'den gelen rakamların doğru olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Ama görünen o ki bardağın dolu tarafını gösteriyorlar" demişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, bu sabah isim vermeden ABD'li yetkililerin utanmazca yorum yaptıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Pekin yönetiminin açık ve şeffaf bir süreç yürüttüğünü belirterek ABD'nin sağlık konularını politize etmesini bırakmasını ve kendi insanlarının sağlığına odaklanmasını istedi.

09.45 : ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde Twitter'dan paylaştığı mesaja İran yanıt verdi.

Trump, Tahran yönetiminin Irak'taki ABD üslerine sinsice bir saldırı planladığından haberleri olduğunu belirtmiş ve İran'ı uyarmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter'dan "Savaş kışkırtıcıları tarafından tekrar kandırılmayın Donald Trump" yazarak ülkesinin dostları olduğunu ve yalnızca kendisini savunduğunu belirtti.

09.00 : Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının iki kat arttığını söyleyerek, salgının boyutlarına dair derin endişe içinde olduklarını belirtti.







ABD, RUSYA'DAN EKİPMAN SATIN ALDI

07.20 : Rusya'nın gönderdiği maske ve koruyucu ekipman gibi tıbbi malzemelerin olduğu kargo, ABD'ye ulaştı. Rus askeri uçağı Antonov-124 New York'a indi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "COVID-19'u yenmek için birlikte çalışmalıyız. Bu nedenle ABD acil ihtiyacı olan koruma ekipmanlarını Rusya'dan almaya karar verdi" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise, şu ifadeleri kullandı: "30 Mart'ta Başkan Trump ve Başkan Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından ABD, 1 Nisan'da New York'a varan ve solunum cihazı ile kişisel koruyucu ekipmanların da olduğu bir uçak dolusu tıbbi malzeme satın almıştır. Her iki ülke de geçmişte kriz zamanlarında birbirlerine insani yardım sağlamıştır ve gelecekte de sağlayacaktır. Hepimizin hayatını tehdit eden ortak bir düşmanın üstesinden gelmek için birlikte çalışma zamanı."

Gönderilen malzemeler arasında solunum cihazları olduğu da belirtildi. Rusya, İtalya'ya da medikal malzeme ve uzman göndermişti.

Bloomberg ise, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkililerine dayandırdığı haberinde Pentagon'dan 100 bin ceset torbası istendiğini aktarıyor.

Habere göre, Pentagon elindeki 50 bin ceset torbasını kuruma yakın zamanda gönderecek, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapılacak.

05.10 : Şimdiye kadar 5 bin 105 corona virüs testinin pozitif sonuç verdiği Avustralya'da, son bir günde 58 vaka belirlendi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Perşembe günü yaptığı açıklamada virüsün yayılma hızını yavaşlattıklarını belirtti, çocuk bakıcılığı sektörü için 973 milyon dolarlık yeni bir paket ilan etti.

04.15 : ABD'nin güney komşusu Meksika'da Covid-19'dan bir günde sekiz hasta hayatını kaybetti, ölü sayısı 37'ye yükseldi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan vatandaşlarından Meksika'daki akrabalarını ziyarete gelmekten kaçınmalarını istedi.





SALGINA İNANMAYAN 'TROPİK TRUMP'

03.35 : Donald Trump ve 'Tropik Trump' arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

ABD Başkanı ile Brezilya lideri Jair Bolsonaro'nun gündeminde corona virüs salgını vardı. Beyaz Saray, Trump'ın aşırı sağcı Brezilya liderini övdüğünü açıkladı.

Amazonlar'ın içindeki yerli kabilelerde bile virüsün görüldüğü Brezilya'da Bolsonaro’nun uzun süredir virüsü ciddiye almadığı görülüyor. Halk corona virüse karşı gerekli önlemleri almadığı için Bolsonaro'yu protesto ediyor. Aşırı sağcı liderin taraftarları ise, her gün araçlarıyla konvoy oluştararak destek gösterisi yapıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, önceki gün 'sıtma ilacının corona virüs tedavisine kesinlikle iyi geldiğini' iddia eden bir videoyu Facebook’ta paylaştı. Facebook, bir süre sonra videoyu kaldırdı.

Videoda Bolsonaro, Taguatinga sokaklarında dolaşarak Brezilyalılarla konuşuyordu.

Bolsonaro, Brezilyalılara uzmanların sosyal mefaseyi koruma uyarılarına kulak asmamalarını öneriyor.





İSRAİL SAĞLIK BAKANI POZİTİF

03.10 : İsrail'de corona virüs vakaları 6 bin 92'ye ulaşırken, Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin testleri pozitif sonuç verdi.

Evinde karantinaya alınan Bakan Litzman, 71 yaşında.

İsrail'de halihazırda Covid-19 kaynaklı 26 can kaybı var.

02.45 : Orta Amerika ülkesi Panama'da corona virüs vakaları 136 artışla 1317'ye çıktı, can kayıpları 32.

00.55 : ABD Başkanı Donald Trump'ın her gün düzenlediği corona virüs basın toplantısına beklenmedik şekilde açıklanan Karayip Deniz’indeki uyuşturucu operasyonu damga vurdu.

Kartellerin ABD'nin güney ve batı sınırındaki faaliyetlerine karşı takviye kuvvet gönderilmesi emrini veren ABD lideri, "Hükumetler ve ülkeler corona virüse odaklanırken, karteller, suçlular, teröristler ve diğer aktörler bu durumu kendi oyunları için suistimal etmeye çalışacaklar" dedi.

Trump'ın verdiği bilgiye göre, Amerikan ordusu bölgeye yeni savaş gemileri, uçak ve helikopterler gönderiyor.





Kameralar önünde salgına ilişkin son gelişmeleri de paylaşan ABD Başkanı, iç hat uçak seferlerinin durdurulmasının masada olduğunu söyledi: "Şu anda virüsün çok yoğun olduğu bölgelere olan uçuşları değerlendiriyoruz. Ama her uçuşu yasaklamak mı? Bu çok zor bir karar. Yakında size bu konuda bir duyuru yapacağız."

Vaka sayılarının son 24 saatte rekor kırdığını aktaran Trump, "Bu virüsün ne kadar kötü olduğunu son bir gündeki rakamlara bakarak anlayabilirsiz" ifadesini kullandı.

Çin'e yönelik imalarına da devam eden Trump, "Çin'den gelen rakamların doğru olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Ama görünen o ki bardağın dolu tarafını gösteriyorlar" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda corona virüsü 'basit bir grip' olarak tanımlayan Trump, keskin bir dönüş yaparak bu kez 'ölümcül veba' tanımına başvurdu.

Öte yandan, ABD’nin New Jersey (NJ) eyaletinde bir Türk daha corona virüsten yaşamını yitirdi.New Jersey’in Paterson şehrinde yaşayan Türk asıllı 85 yaşındaki H.K'nin, hastanede öldüğü bildiriliyor.

Paterson'da şimdiye kadar hayatını kaybeden Türklerin sayısı beş, ABD genelinde ise altı.