Son dakika... Canlı blog | Corona virüs tedavisinde robot kullanacaklar!

Corona virüs ile ilgili gelişmeleri anbean aktarıyoruz.



19.13: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler. Kovid-19 vaka sayısı Kazakistan'da 5 bin 417, Azerbaycan'da 2 bin 758, Özbekistan'da 2 bin 596, Tacikistan'da 801 oldu.

19.08: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 31 bin 106'ya yükseldi.



18.50: ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen "evde kal" talimatı, 8 Haziran'a kadar uzatıldı.

18.33: Çin'in Cilin şehrinde, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış üzerine bazı yasaklar uygulanmaya başlarken, toplu taşıma hizmetlerine ve halkın bir araya gelmesine de kısıtlama getirildi.

18.16: Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemleri kademeli olarak gevşetmeye devam ediyor.

17.52: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 273'e, Yemen'de 12'ye yükseldi.

17.48 Ruanda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların hastanedeki takip ve tedavilerinde robotları kullanmaya başlayacak.

Ruanda Sağlık Bakanlığının bu hafta çalışmaya başlayacağını duyurduğu robotlar, hastalarla doktorlar arasında sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olacak.

Ateş, nabız ve oksijen seviyelerini gözlemleyebilen “CRUZR robotları”, doktor ve hastaların görüntülü görüşmesine de imkan verecek.

16.46: ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeterli tedbirleri almamakla eleştirilen Tanzanya'nın "yüksek riskli" olduğu gerekçesiyle vatandaşlarına sağlık uyarısı yaptı.

16.24: Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Katar, Umman, Fas ve Lübnan'da ise vaka sayıları arttı.

16.06: Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 353 kişi hayatını kaybetti.

15.33: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da artan açlık ve yoksulluk sorunundan dolayı gıda bankalarından yardım alanların sayısında ciddi artış görülüyor.

14.08: İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bini aştı. Kovid-19 vaka sayısı 228 bin 691, iyileşenlerin sayısı da 140 bin 823 oldu. Hükümet, sadece kapalı alanlarda değil tüm kamusal alanlarda maske kullanımına zorunluluk getirmeyi planlıyor. Mecliste desteği azalan İspanyol hükümeti, OHAL'i bir ay daha uzatmak istiyor.

08.54: Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 178 bini geçti.