Son dakika | Canlı blog: Corona virüste dünyada yaşanan son gelişmeler!

Corona virüste dünya genelinde yaşanan tüm gelişmeleri anbean sizler için aktarıyoruz.

10.24 Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip corona virüs salgınına bağlı karantina ihlallerinin artması üzerine ülkenin kuzeyinde bir ay süresince sıkı yönetime benzer tecrit uygulamasına geçme tehdidinde bulundu.

Duterte, televizyonda yayınlanan konuşmasında, karantina kurallarına yeterince uyulmaması halinde sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarını sıkı biçimde uygulamak üzere polis ve askeri görevlendireceğini açıkladı.

Rodrigo Duterte, "Polis ve ordu, sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma yasaklarını zorla uygulatacak. Yapacaklar. Sıkı yönetim gibi. Seçim sizin." ifadesini kullandı.

09.34 Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 146 bin 873’e, virüs vakası rastlanan kişi sayısı ise 2 milyon 183 bin 942’ye yükseldi.

09.27 ABD'den bu hafta sınır dışı edilen 44 Guatemalalıda yeni tip corona virüs tespit edildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, sınır dışı edilen 76 Guatemalalının pazartesi günü başkent Guatemala City'ye geldiğini, Covid-19 semptomları gösteren 3 kişinin hemen test edildiğini söyledi.

Yetkili, bu 3 kişiden birinin testinin pozitif çıkması üzerine havaalanında karantina altına alınan diğerlerinin de kontrolden geçirildiğini ve 43 kişide daha Covid-19 görüldüğünü kaydetti.

Guatemala Dışişleri Bakanı Pedro Brolo da dün Associated Press'e yaptığı açıklamada, ABD'den sınır dışı seferlerini geçici süreyle askıya aldıklarını bildirdi. Brolo, kararın nedenine ilişkin ise bilgi vermedi.

08.30 Almanya bugün açıkladığı verilerle en ölümcül ikinci günü yaşamış oldu. Dün 315 ölümle rekor can kaybı doğrulanmıştı, bugün ise 299 ölüm kaydedildi. Almanya’da corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 52’ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 137 bin 698 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 248 kişi virüs nedeniyle öldü.







Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 137 bin 698 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 52’ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 248 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 945 kişide daha virüs tespit edildi.

08.05 Danimarka hükümetinin bugün yaptığı açıklamaya göre, ülkede kuaförler, güzellik salonları ve sürücü okulları gibi bazı işletmelerin 20 Nisan'da yeniden açılmasına izin vereceğini bildirildi.

07.34 Tayland sadece 28 yeni corona virüs vakası ve bir ölüm bildirdi. Ölen kişinin, sağlık problemleri olan 85 yaşında bir kadın olduğu bildirildi.

06.14 Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kenti idaresince, Covid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize edildiği açıklandı.

Wuhan’daki vaka sayısının da 325 artışla 50 bin 333’e ulaştığı belirtilen açıklamada, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, salgında kaybedilen her hayatın bir ailenin acısı olduğu vurgulanarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendiği aktarıldı.

Öte yandan Çin'in sağlık yetkilileri Cuma günü yapılan açıklamada, ülkedeki toplam corona virüs ölü sayısı, salgının merkez üssü Wuhan'dan yeni verilerin yayınlanmasının ardından 3 bin 342'den 4 bin 632'ye revize edildiğini söyledi.

02.00 Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede anlaşamadığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'yı görevden aldı. Mandetta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alındığımı az önce öğrendim. Bana verilen fırsat için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Salgını küçümseyen ve Kovid-19 tedavisinde henüz onaylanmamış ilaçların kullanılmasını tavsiye eden Bolsonaro'nun, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının göz önüne alınmasını savunan Mandetta ile son zamanlarda anlaşamadığı biliniyordu.

Mandetta, yerel basına yaptığı açıklamada bugün veya yarın istifa edeceğini açıklamıştı.