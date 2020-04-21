Son dakika... Canlı blog | Corona virüste dünyada yaşanan son gelişmeler

Corona virüste dünyada yaşanan son gelişmeleri sizler için aktarıyoruz.



18.29: Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 660 bini aştı.

18.27: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 17 bin 337'ye yükseldi.

17.55: Nijer'de hükümetin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı aldığı tedbirleri protesto eden 108 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

17.55: İspanya'da çocuklara 44 gün sonra 'kısıtlı' sokağa çıkma izni verildi. 27 Nisan'dan itibaren çocuklar, kısa süreliğine, sadece markete gitmek için ve 14 yaşın altındaysa yanında bir aile üyesinin olması şartıyla sokağa çıkabilecek.

17.30: BM Dünya Gıda Programı (WFP), corona virüs nedeniyle dünya genelinde akut açlıkla karşı karşıya olan insan sayısının neredeyse iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.

WFP'nin projeksiyonlarına göre, salgının ekonomik etkileri yüzünden akut gıda güvensizliğiyle karşılaşacak insanların sayısı 2020'de 265 milyona çıkabilir. Geçen yıl bu sayı 130 ila 135 milyon kişiydi.

17.00: ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.