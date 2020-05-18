Son dakika... Canlı blog | Corona virüste neler yaşanıyor? Dünyadan Son gelişmeler
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan corona virüste son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.
İşte yaşanan gelişmeler...
18.31: İspanya'da Kovid-19salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artışla 27 bin 709'a çıktı
18.23: ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üzerinde çalıştıkları aşının, ilk klinik deneylerde "olumlu" sonuç verdiğini açıkladı.
18.02: Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesiyle çeşitli eyaletlerde halkın sokağa ve araçların trafiğe çıkması hareketliliğe yol açtı.
17.22: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 320'ye, Kuveyt'te 118'e yükselirken, Katar ve Bahreyn'de vaka sayıları arttı
17.14: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.
16.37: İsveç'in başkenti Stockholm'ün Upplands-Bro Belediyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid 19) önlemleri çerçevesinde Tengai adlı robot, halkla ilişkiler uzmanlarının yerine mülakatlara girmeye başladı.
15.20: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan okulların 11 Mayıs'ta açılmasının ardından 70 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.
14.40: Latin Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti.
13.04: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan okulların 11 Mayıs'ta açılmasının ardından 70 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.
12.50: Afrika'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 2 bin 764’e yükseldi