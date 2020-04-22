Son dakika... Canlı blog | Corona virüste ölü sayısı artıyor! Aralarında Türkler de var

Corona virüste yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz.



18.22: Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bini aştı.



Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 45 bin 430 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 24 bin 648 can kaybı ile İtalya, 21 bin 717 ile İspanya, 20 bin 796 ile Fransa, 18 bin 100 ile İngiltere, 6 bin 262 ile Belçika, 5 bin 391 ile İran, 5 bin 127 ile Almanya ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (4 bin 54), Brezilya (2 bin 769), Türkiye (2 bin 259), İsveç (1937), Kanada (1871) ve İsviçre (1478)"

18.04: Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.

18.02: Almanya'da Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 100'e çıktı. Almanya genelinde ise vaka sayısı 148 bin 925'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 127'ye ulaştı.

17.51: Fas'taki şirketlerin yüzde 57'si yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle faaliyetlerini geçici ya da kalıcı olarak durdurdu.

17.40: Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu geçici olarak düşüreceğine dikkati çekerek, iklim değişikliğinin devam edeceği uyarısında bulundu.