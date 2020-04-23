Son dakika... Canlı blog | Corona virüste ölü sayısı artıyor! Toplu mezar kazıyorlar

Corona virüste yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz.



03.31: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen Latin Amerika ülkelerinden Brezilya'da, Amazonas eyaletinde toplu mezarlar kazılmaya başlandı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta ölü sayısının hızla artması nedeniyle Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alındı.



Manaos Belediyesinden yapılan açıklamada, Taruma Mahallesi'ndeki Nossa Senhora Aparecida Mezarlığı'nda, cenazelerin yan yana gömüldüğü "siper" adı verilen toplu mezarların kazılmaya başlandığı duyuruldu.

00.35:Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeterli hazırlık yapılmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığından 2 üst düzey yetkiliyi görevden aldı.



00.07: Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 530'a çıktı.

00.00: ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde, başka hücrelere dönüşebilme ve kendini yenileyebilme kapasitesine sahip mezenkimal kök hücrelerin kullanmasını öngören klinik denemeye onay verdi.



23.52: ABD’nin New York eyaletinde ilk kez 2 ev kedisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.



23.35: Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti.

22.49: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sert önlemler hayata geçiren Romanya'da 15 Mayıs'tan itibaren tedbirler hafifletilecek.

22.35: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dünyada en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, 14 Mart'tan bu yana uyguladığı olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzattı.

22.19: Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 402'ye çıktı.

21.47: ABD’nin California eyaletinde yapılan otopsiler, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün bilinenden haftalar önce gerçekleştiğini ortaya koydu.









21.08: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede cuma gününden itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasak olacağını açıkladı.



21.03: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 537'ye, Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde 260'a yükseldi.



20.41: New York Valisi Andrew Cuomo, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının düşmeye başladığını söyledi.







20.35: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 544 artarak 21 bin 340'a yükseldi.

20.26: DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, istifa etmeyeceği mesajını vererek, "Gece gündüz hayat kurtarmak için çalışmaya devam edeceğim." dedi.



20.15: Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı.

19.46: Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm eyaletlerde “maske takma” zorunluluğu getirilecek.



19.37: Latin Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti.

19.18: İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden gönderilen örneklere yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini askıya aldı.



19.12: Endonezya’nın başkenti Cakarta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 28 gün daha uzatıldığı bildirildi.

18.22: Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bini aştı.



Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 45 bin 430 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 24 bin 648 can kaybı ile İtalya, 21 bin 717 ile İspanya, 20 bin 796 ile Fransa, 18 bin 100 ile İngiltere, 6 bin 262 ile Belçika, 5 bin 391 ile İran, 5 bin 127 ile Almanya ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.



1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (4 bin 54), Brezilya (2 bin 769), Türkiye (2 bin 259), İsveç (1937), Kanada (1871) ve İsviçre (1478)"

18.04: Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.

18.02: Almanya'da Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 100'e çıktı. Almanya genelinde ise vaka sayısı 148 bin 925'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 127'ye ulaştı.

17.51: Fas'taki şirketlerin yüzde 57'si yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle faaliyetlerini geçici ya da kalıcı olarak durdurdu.

17.40: Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu geçici olarak düşüreceğine dikkati çekerek, iklim değişikliğinin devam edeceği uyarısında bulundu.