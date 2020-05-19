Son dakika: Canlı blog | Corona virüste son durum! Şoke eden itiraf: Hazır değildik

Yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyoruz.



18.43: New York’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarına uymayarak eğitime devam ettiği belirlenen Yahudi okulu kapatıldı.

18.34: Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 6 bini aştı.

18.01: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 27 bin 778'e çıktı.

17.56: Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazının evlerde kılınması kararı alırken, Katar'da da ticari faaliyetler 30 Mayıs'a kadar durduruldu.

17.39: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi bütün dünyayı etkileyen bir krize hazırlıklı olmadıklarını söyledi.



17.00: Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 299 bin 941'e, ölü sayısı 2 bin 837’ye çıktı. Moskova’da alınan önlemler kapsamında ulaşım araçları, işyerinde ve kalabalık ortamlarda medikal maske ve eldiven zorunluğuna uyan vatandaşlar cadde ve sokaktada kullanımı sürdürüyor. Salgın öncesinde yoğunluğun olduğu Pyatnisky caddesinde de sakinlik görülüyor.











16.55: New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, en fazla siyahilerin ve Latin Amerika kökenlilerin yaşamlarını yitirdiği ortaya çıktı.

16.53: Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Romanya Başbakanı Ludovic Orban, turistlerin bölge ülkeleri arasında dolaşım serbestliğini görüştü.

16.36: Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 800'ü geçti.

15.27: Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 894 bini aştı.

15.24: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Tunus'ta 46'ya, Umman'da 26'ya, Yemen'de 23'e yükselirken, Katar, Bahreyn ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

15.00: Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 5 bin 715 oldu.