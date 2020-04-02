Son dakika - Canlı Blog | Corona virüsü nedeniyle ABD'ye 100 bin ceset torbası...

05.00 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Rusya'dan tıbbi ekipman satın aldıklarını bildirdi. Ortagus, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, yapılan anlaşmanın yeni tip corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. ABD'nin, covid-19 salgını konusunda küresel bir mücadele verdiğini ancak çözümün tek başına sağlanamayacağını belirten Ortagus, şunları kaydetti:



"30 Mart'ta Başkan Trump ve Başkan Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından ABD, 1 Nisan'da New York'a varan ve solunum cihazı ile kişisel koruyucu ekipmanların da olduğu bir uçak dolusu tıbbi malzeme satın almıştır. Her iki ülke de geçmişte kriz zamanlarında birbirlerine insani yardım sağlamıştır ve gelecekte de sağlayacaktır. Hepimizin hayatını tehdit eden ortak bir düşmanın üstesinden gelmek için birlikte çalışma zamanı."

04.30 - Avustralya’da, yeni tip corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e, vaka vakası 5 bin 105’e çıktı. Queensland ve Victoria Eyalet Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamada, Kovid-19’a yakalanan biri 85 yaşında erkek, diğeri 70 yaşının üzerindeki kadının tedavi gördükleri hastaneden hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan can kayıplarıyla ülke genelinde Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükselirken koronavirüse yakalananları sayısı 5 bin 105’e çıktı. İlk görüldüğü ocak ayının sonundan itibaren virüse yakalanan 422 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kurallarının yürürlükte olduğu Avusturalya'da, yurt dışından gelenler zorunlu karantinaya alınıyor. Ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış durumda.

02.00 - İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Litzman ile eşine Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Bakan Litzman ile eşinin testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Bakanın görevini evinden yürütmeye devam edeceği vurgulandı.

02.15 - ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüsü salgınının yoğun görüldüğü bölgelere yapılan iç hat uçak seferlerinin kesilmesini değerlendirdiklerini açıkladı. Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. ABD'deki vaka sayılarının son 24 saatte rekor kırdığını kaydeden Trump, "Bu virüsün ne kadar kötü olduğunu son 1 gündeki rakamlara bakarak anlayabilirsiz." dedi.

Virüse karşı alınan önlemlere uyulmasının sayısız hayat kurtaracağını vurgulayan Trump, "Sosyal mesafe, çalışanlarımıza verdiğimiz ekonomik destek, hızlı tıbbi müdahale, yabancıların ülkemize gelmesini engelleme yolu ile virüse karşı her cephede savaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Trump, Covid-19 salgınının çıkış ülkesi olan Çin'in salgına ilişkin gerçek rakamı sakladığı iddialarına ilişkin, "Çin'den gelen rakamların doğru olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Ama görünen o ki bardağın dolu tarafını gösteriyorlar." yorumunda bulundu.

00.30 ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanılmak üzere 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu iddia edildi.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülkede salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi. Bloomberg'de yer alan ve FEMA yetkililerine dayandırılan haberde, koronavirüs kaynaklı muhtemel ölümler için 100 bin ceset torbası talep edildiği ve bu talebin Pentagon'a iletildiği bildirildi.

Pentagon'un elindeki 50 bin ceset torbasını kuruma yakın zamanda göndereceği, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapacağı kaydedildi. Konuyla ilgili henüz Pentagon ve FEMA yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında "koronavirüs salgınında ABD genelinde 100 ila 240 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini" açıklamıştı.