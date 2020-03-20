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20.03.2020 - 18:37 | | AA / DHA

Son dakika - Canlı Blog: Corono virüs kabusunda ölü sayısı artıyor

Gelen son dakika haberleri ile corona virüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Covid-2019'un bulaştığı insan sayısı 256 bini aşarken, ölü sayısı ise 10 bin 500 oldu. İşte yaşanan gelişmeler...

Son dakika - Canlı Blog: Corono virüs kabusunda ölü sayısı artıyor

18:37 Yeni tip koronavirüsün Avrupa’daki merkez üssü haline gelen İtalya’da halkın sokağa zorunlu olmadıkça çıkmamasını denetlemek üzere askerlerin şehir merkezlerinde görevlendirilmesi planlanıyor.

18.24: Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

18. 23: Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol karşılaşmaları ertelendi. 

18.22: Orta Afrika ülkesi Gabon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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