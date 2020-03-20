20.03.2020 - 18:37 | | AA / DHA
Son dakika - Canlı Blog: Corono virüs kabusunda ölü sayısı artıyor
Gelen son dakika haberleri ile corona virüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Covid-2019'un bulaştığı insan sayısı 256 bini aşarken, ölü sayısı ise 10 bin 500 oldu. İşte yaşanan gelişmeler...
18:37 Yeni tip koronavirüsün Avrupa’daki merkez üssü haline gelen İtalya’da halkın sokağa zorunlu olmadıkça çıkmamasını denetlemek üzere askerlerin şehir merkezlerinde görevlendirilmesi planlanıyor.
18.24: Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
18. 23: Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol karşılaşmaları ertelendi.
18.22: Orta Afrika ülkesi Gabon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.