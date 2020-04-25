Son dakika... Canlı blog | Dünyada corona virüse dair son gelişmeler

Corona virüste yaşanan son gelişmeleri anbean sizin için aktarıyoruz.

19.08: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi.



19.07: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti.

18.02: Fas Yüksek Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat edenlerin cenazelerinin salgının yayılmaması için yıkanmayabileceğini bildirdi.

17.22: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 813 artarak 20 bin 319'a yükseldi.

17.17: ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1993 artarak 51 bin 956'ya yükseldi.





Fotoğraf karesi New York'tan. Müzisyen Paul Stein komşuları için kapısının önünde konser veriyor ve ekliyor; "Müzik insanların ruhlarını bir araya getiriyor. Ruhlarımızı ayakta tutmalıyız. Bu zor dönemi atlatmamız için gereken şey bu"

16.31 Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, Kuveyt'te 19'a yükselirken, Umman'da vaka sayısı arttı.