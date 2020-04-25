Son dakika... Canlı blog | Dünyada corona virüse dair son gelişmeler
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüste son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya genelinde salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti. İngiltere'de Covid-19 kaynaklı ölümler 20 bini geçti. ABD'de ölenlerin sayısı son 24 saatte 1993 artarak 51 bin 956'ya yükseldi.
Corona virüste yaşanan son gelişmeleri anbean sizin için aktarıyoruz.
19.08: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi.
19.07: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti.
18.02: Fas Yüksek Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat edenlerin cenazelerinin salgının yayılmaması için yıkanmayabileceğini bildirdi.
17.22: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 813 artarak 20 bin 319'a yükseldi.
17.17: ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1993 artarak 51 bin 956'ya yükseldi.
Fotoğraf karesi New York'tan. Müzisyen Paul Stein komşuları için kapısının önünde konser veriyor ve ekliyor; "Müzik insanların ruhlarını bir araya getiriyor. Ruhlarımızı ayakta tutmalıyız. Bu zor dönemi atlatmamız için gereken şey bu"
16.31 Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, Kuveyt'te 19'a yükselirken, Umman'da vaka sayısı arttı.