Son dakika... Canlı blog | Dünyada corona virüse dair son gelişmeler

11.55: İspanya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 288 artışla 23 bin 190'a çıktı.

11.30 ABD'deki ölümlerin üçte birinin gerçekleştiği New York'ta eczanelerde test yapılmasının önü açıldı. Salgının merkezi New York'ta eczanelerin test yapmasına izin verileceği açıkladı. New York Valisi Andrew Cuomo, 5 bin eczanenin günde 40 bin test yapmasını planladıklarını açıkladı.

11.00 Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya genelinde Pazar günü itibarıyla 203.044 kişi hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 898 bin 703 oldu. En fazla vaka, 939 bin kişiyle ABD'de oldu. ABD'nin ardından salgından en kötü etkilednen yer Avrupa.

09.45 Almanya, 156 bin 513 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 877’ye çıktı. Almanya en fazla test yapan ülkeler arasında yer alırken toplamda 2 milyon 072 bin 669 kişiye test yaptı.

09.20 Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 203 bin 299’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 921 bin 571’e yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı da 837 bin 51'e çıktı.