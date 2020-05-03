Son dakika: CanlÄ± blog | DÃ¼nyada corona virÃ¼ste neler yaÅŸanÄ±yor

DÃ¼nya genelinde hÄ±zla yayÄ±lmaya devam eden corona virÃ¼se dair yaÅŸanan son geliÅŸmeleri anbean aktarÄ±yoruz.



18.35:Â Ä°ngiltere'de Kovid-19 nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 315 artarak 28 bin 446'ya yÃ¼kseldi.

18.23:Â Son 24 saatte Belarus'ta 79, Azerbaycan'da 38, KÄ±rgÄ±zstan'da 26, Kazakistan'da 10, Ã–zbekistan'da 9 yeni vaka tespit edildi.Â

Belarus CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandr LukaÅŸenko, 9 MayÄ±s Zafer BayramÄ± tÃ¶reninin Kovid-19 nedeniyle iptal edilmeyeceÄŸini belirterek, "TÃ¶renin yapÄ±lmasÄ±nÄ± binlerce kiÅŸi istiyor." dedi.

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17.02: ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 1711 artarak 67 bin 494'e yÃ¼kseldi.

ABD genelinde ise New York, 319 bin 213 vaka ve 24 bin 368 can kaybÄ±yla salgÄ±ndan en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

13.17: Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle alÄ±nan Ã¶nlemleri gevÅŸeteceklerini bildirdi.

Borisov, hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± Kovid-19 Kriz MasasÄ± Ã¼yeleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, lokantalarÄ±n teras ve bahÃ§e bÃ¶lÃ¼mlerinin yanÄ± sÄ±ra stadyumlarÄ±n koÅŸu pistleri, yÃ¼zme havuzlarÄ±, tenis kortlarÄ± ve diÄŸer bazÄ± spor tesislerinin yeniden hizmete aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.