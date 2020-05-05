Son dakika... Canlı blog | Dünyada neler oluyor? Corona virüste yaşanan gelişmeler

Corona virüse dair yaşanan son gelişmeleri aktarıyoruz.



19.13: İngiltere, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.



19.07: ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel bir salgın haline gelmesinden Çin'i sorumlu tuttu ancak Çin'in virüsü kasten üretmediğini savundu.

Virüsün küresel bir salgın haline gelmesinden Çin'i sorumlu tutan Trump, "İstihbarat raporlarından anlıyoruz ki, Çin'de kötü şeyler oldu. Bununla yüzleşelim. Çin, bunu (virüsü) kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde oradan (Vuhan) çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

19.04: İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi.



18.41: ABD'li uzmanlar, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) genetik benzerlik gösteren SARS virüsünde 2013'te meydana gelen bir değişikliği yansıttığını ve bu durumun koronavirüsün ''zayıflıyor olabileceğini'' gösterdiğini bildirdi.

18.38: Almanya'da koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde 22 Mart'ta alınan önlemlerin eyaletler arasında koordinasyon sağlanmadan gevşetilmeye başlanması birçok siyasetçi tarafından eleştirildi.

Berlin eyaletinin Başbakanı Michael Müller, henüz salgının üstesinden gelinmediğini, bu nedenle bazı eyaletlerin şimdiden önlemleri gevşeteceklerini açıklamalarını endişeyle karşıladığını belirtti. Daha önce eyaletlerle federal hükümet arasında uyum içinde hareket edildiğini anımsatan Müller, kararları birlikte vermenin ülke için iyi olduğunu kaydetti.









18.26: Bangladeş'te bir günde 786 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 786 yeni vakayla "bir gün içindeki en fazla vaka" kaydedildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 10 bin 929'a çıktı.

17.54: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 200'e yükselirken, Kuveyt ve Bahreyn'de de vaka sayıları arttı. Ülkede ayrıca 1595 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 30 bin 251'e yükseldiği aktarıldı.

17.40: Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 117 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 271'e, vaka sayısı ise 1434 artarak 24 bin 905'e yükseldi.









17.04: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1338 artarak 69 bin 974’e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.