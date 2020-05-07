Son dakika haber... Canlı Blog: Korkunç rekor kırıldı! Rusya'da bir günde 11 bin 231 vaka

Dünya üzerinde corona virüse yakalananların sayısı 3 milyon 820 bini geçti, 212 ülke ve bölgeye yayılan salgın 265 bin can aldı. Tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

10.45 : Dört gün arka arkaya 10 binin üzerinde vaka açıklayan Rusya'da, yeni rekor bugün kırıldı.

Moskova yönetimi, bir günde 11 bin 231 testin daha pozitif çıktığını duyurdu. Bu, Rusya'da bugüne kadar tespit edilen en yüksek vaka sayısı.

11 bin 231 vakanın 6 bin 703'ü salgının merkez üssü başkent Moskova'da belirlendi.

Son verilerle, Rusya'daki pozitif testlerin sayısı 177 bin 160 oldu. Fransa'yı geride bırakarak dünya sıralamasında beşinciliğe çıkan Rusya, salgının bu hızla yayılması halinde önümüzdeki günlerde ABD'nin ardından ikinciliğe yerleşmesi bekleniyor.

Rusya'daki ölümler ise 88 artışla 1625'e yükseldi.

Rusya'da Nisan ayının başında yalnızca 5 bin vaka bulunuyordu.

09.50 : İran'da ölümlere dair istatistikleri tutan kurum, salgın dönemine dair genel ölüm sayılarının açıklanmaması için talimat verildiğini doğruladı.

Genel ölüm verileri ile Covid 19 ölümleri arasında yapılan karşılaştırmanın daha gerçek bir veri sağladığı değerlendiriliyor.

BBC Farsça servisinin haberi, İran'daki resmi veriler üzerindeki şüpheleri artırmış oldu.

Orta Doğu'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İran'da, 19 Şubat tarihinden bu yana resmi verilere göre 6 bin 418 kişi hayatını kaybetti.

Geçen ay parlamentoya sunulan bir rapora göre ise, ölüm ve vakalara ilişkin gerçek veriler, açıklananın 10 katı olabilir.

Cumhurbaşkanı Ruhani, atılan adımlar sayesinde salgının yayılışını kontrol altına aldığını ve ölüm sayısının düşük olduğunu söylüyor.

08.30 : Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da corona virüs ölümlerine 182 can kaybı daha eklendi.

Ölü sayısının 4 bin 348’e çıktığı Kanada'da, 1450 test daha pozitif sonuç verdi.

63 bin 496 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede, yaklaşık 1 milyon insana test uygulandı.

07.45 : İNGİLTERE'NİN GÖZÜ KRİTİK TOPLANTIDA





Covid-19'a yakalanıp iyileşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün kabineyle İngiltere'de corona virüs salgınına yönelik alınan önlemlerin bir kısmının gevşetilmesini görüşecek.

İngiltere yasalarına göre hükümet kısıtlamaları her üç haftada bir gözden geçirmek zorunda. Bugün 3 haftalık sürenin son günü.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın, corona virüs önlemlerinde bir sonraki aşamanın detaylarını Pazar günü yapacağı halka sesleniş konuşmasına açıklayacak.

BBC'nin edindiği bilgilere göre ekonominin yeniden canlanması için "evde kal" çağrılarına son verilmesi olası.

İngiltere'de salgınla mücadeleye yönelik sokağa çıkma kısıtlamaları 23 Mart'ta uygulamaya konuşmuştu.

İngiltere 30 bini aşan can kaybıyla, ABD'den sonra corona virüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü ülke.

Ülkedeki vaka sayısı da 202 bin 359.

07.05 : Birleşmiş Milletler (BM), corona virüs salgınının dünyanın en yoksul ülkelerinde üç ila altı aya kadar zirve noktasına ulaşmasını bekliyor.

BM, milyonlarca kişinin salgından korunması için 6,7 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

BM, Genel Sekreter Antonio Guterres'in salgınla mücadele için mart ayında açıkladığı 2 milyar dolarlık küresel yardım planını genişletti.

Uluslararası örgütün yardım programlarına, salgın sırasında Benin, Cibuti, Liberya, Mozambik, Pakistan, Filipinler, Sierra Leone, Togo ve Zimbabve de eklendi.