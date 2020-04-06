Son dakika - Canlı Blog | İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi

Dünyadan son dakika gelen corona virüs haberlerini anbean sizlere aktarıyoruz.



20.10: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 8 bin 911’e yükseldi



20.03: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.



19.56: Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 275 bini geçti.



19.11: Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 38'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 11'e yükseldi.



19.45: New York'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 130 bini geçti.



19.14: Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti.

19.10: İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.





Hindistan

18.43: İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373 oldu.

17.40: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya olduğunu söyledi.

17.10: Çin'in başkenti Pekin'de corona virüs salgınının yayılmasını önlemek üzere alınan tedbirlerin uzun süre devam etmesinin planlandığı bildirildi.

17.05: ABD'de son 24 saatte 1151 can kaybı gerçekleşti, ölü sayısı 9 bin 654'e çıktı.

17.00: Hindistan basını, hükümet kaynaklarına atıf yaparak, ülkede hidroksiklorokin ihracına yönelik yasağın ABD için gevşetilebileceği iddialarına yer verdi.