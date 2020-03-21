Son dakika - Canlı Blog | Kabus! Corona virüs can almaya devam ediyor...

Corona virüste yaşanan son gelişmeler ne? Vaka sayıları tüm dünyada hızla artarken hangi ülkeler ne gibi tedbirler alıyor? İşte tüm ülkelerden covid 19 haberleri...



17:55 Mısır, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler aldı - Cami ve kiliselerde ibadetlere ara verildi, üniversitelerdeki sınavlar ertelendi, müzeler 31 Mart'a kadar kapatıldı.