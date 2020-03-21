21.03.2020 - 18:53 | | AA / DHA
Son dakika - Canlı Blog | Kabus! Corona virüs can almaya devam ediyor...
Corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 288 bini aşarken, 11 bin 950 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanında 93 binin üzerine hasta ise tedavi sonrası hastalığı atlattı. İşte anbean corona virüste yaşanan son gelişmeler...
Corona virüste yaşanan son gelişmeler ne? Vaka sayıları tüm dünyada hızla artarken hangi ülkeler ne gibi tedbirler alıyor? İşte tüm ülkelerden covid 19 haberleri...
17:55 Mısır, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler aldı - Cami ve kiliselerde ibadetlere ara verildi, üniversitelerdeki sınavlar ertelendi, müzeler 31 Mart'a kadar kapatıldı.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.