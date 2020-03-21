MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika - Canlı Blog | Kabus! Corona virüs can almaya devam ediyor...
ABONE OL
21.03.2020 - 18:53 | | AA / DHA

Son dakika - Canlı Blog | Kabus! Corona virüs can almaya devam ediyor...

Corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 288 bini aşarken, 11 bin 950 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanında 93 binin üzerine hasta ise tedavi sonrası hastalığı atlattı. İşte anbean corona virüste yaşanan son gelişmeler...

Son dakika - Canlı Blog | Kabus! Corona virüs can almaya devam ediyor...

Corona virüste yaşanan son gelişmeler ne? Vaka sayıları tüm dünyada hızla artarken hangi ülkeler ne gibi tedbirler alıyor? İşte tüm ülkelerden covid 19 haberleri...

17:55 Mısır, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler aldı - Cami ve kiliselerde ibadetlere ara verildi, üniversitelerdeki sınavlar ertelendi, müzeler 31 Mart'a kadar kapatıldı.

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanı yeni açıklama yaptı mı? Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç? İşte corona virüsü son dakika haberleri

Sağlık Bakanı yeni açıklama yaptı mı? Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç? İşte corona virüsü son dakika haberleri

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Hayat ne zaman normale dönecek?

Hayat ne zaman normale dönecek?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Sıradaki Haber