Son dakika... Canlı Blog: Karantinayı protesto ederken corona virüs kaptı!

Yerkürede 211 bin insanın ölümüne yol açan tarihi salgın, halihazırda 3 milyon 65 bin kişiye bulaşmış durumda.

10.55 : Arjantin, corona virüs salgını nedeniyle 1 Eylül’e kara tüm iç hat ve dış hat ticari uçuşları iptal etti. Yetkililer, havayolu şirketlerinin gelecek dört ay içinde bilet satışı yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Havacılık kuruluşları bu kararın binlerce kişinin işlerini kaybetmesi anlamına geleceğini söylüyor.

Arjantin, Mart ayında ülkede yaşamayan herkese sınırlarını kapatmış, katı karantina uygulamaları başlatmıştı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede yaklaşık 4 bin teyitli koronavirüs vakası var, can kaybı da 192.

10.50 : Rusya'da 6 bin 411 vaka daha belirlendi. Böylece Rusya, 93 bin 558 vakayla İran'ı geride bıraktı ve dünyada sekizinci sıraya yerleşti.

Bir önceki gün bu sayı 6 bin 198'di.

Moskova yönetimi, can kayıplarının ise 72 artışla 867'ye çıktığını bildiriyor.

Rusya, 3 milyonu aşkın testle yeryüzünde ABD'den sonra en fazla test uygulayan ikinci ülke konumunda.



ABD BU KADINI KONUŞUYOR

10.00 : ABD'de karantinayı protesto eden grubun liderliğini yapan Trump fanatiği Audrey Whitlock, corona virüse yakalandı.

Audrey Whitlock, Kuzey Carolina eyaletinde (NC) sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin protestosunda öne çıkmıştı.

Yerel televizyon kanalı WNCN, Audrey Whitlock'a yapılan testin pozitif sonuç verdiğini bildiriyor.



Audrey Whitlock’un öncüleri arasında bulunduğu 70 bin üyeye sahip 'Barışçıl Eylem' isimli grup, Nisan ayı başından bu yana hayli aktif ve büyük protestolar düzenliyordu. Kuzey Carolina'daki karantina önlemleri 8 Mayıs'a kadar uzatılmış durumda.

08.45 : İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Normale dönüş için uygun koşullar yok. Biz şu anda ikinci aşamaya geçiyoruz. O da virüsle birlikte yaşayacağımız dönem. Virüsten kurtuluş aşaması değil" dedi.

Salgında en çok can kaybı ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesini ziyaret eden Conte, "Birçok vatandaşımız kararnamedeki yeni önlemlerden memnun kalmadı. Bunu görüyoruz. Bu anlaşılabilir. Herkes bir an önce normale dönüleceğini düşünüyordu ama bunu yapmak için uygun koşullar yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylememiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.





Başbakan Conte'nin açıkladığı kademeli normale dönüş programı, İtalya'da tartışılıyor.





BREZİLYA'DA BİR GÜNDE 338 ÖLÜ

07.35 : Güney Amerika'da corona virüsün en fazla yayıldığı Brezilya'da, can kaybı ve vakalar artıyor.

Son 24 saatte 338 hastanın daha ölmesiyle can kaybı 4 bin 543'e yükseldi.

Corona virüs kapanların sayısı ise 4 bin 613 artışla 66 bin 501 oldu.

04.25 : Madagaskar'ın corona virüse karşı ürettiği bitkisel ilaç talep görmeye başladı.

'Covid Organics' adı verilen ilacı Senegal'den sonra Gine Bissau da istedi. İlaçlar özel bir uçakla Madagaskar'dan Gine Bissau'ya gönderilecek.

Senegal, Covid Organics'i sipariş eden ilk ülke olmuştu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti de ilaçla ilgileniyor.

Çinli bilim adamı Youyou Tu'ya keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü kazandıran artemisinin maddesi, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.





ÇİN'DE ALTI YENİ VAKA

03.35 : Corona virüsün resmi verilere göre Aralık 2019'da ilk kez görüldüğü Çin'de son 24 saatte altı yeni vaka tespti edildi, herhangi bir ölüm gerçekleşmedi.

03.05 : ABD'nin güney komşusu Meksika'da 853 testin daha pozitif sonuç vermesiyle vakalar 15 bin 529'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un 83 can daha aldığını ve ölü sayısının 1434 olduğunu bildiriyor.

Uyuşturucu kartellerinin sokaklarda yardım dağıttığı ülkede, resmi yetkililer corona virüse yakalananların sayısının doğrulanan vakalardan daha fazla olduğunu söylüyor.





TRUMP: BİLMİYORUM, ANLAMIYORUM

01.50 : Beyaz Saray'da bir kez daha gazeecilerin karşısına çıkan ABD lideri Donald Trump, Çin'e yeni suçlamalar ve imalar yöneltti.

Corona virüsün ilk kez görüldüğü ülkede neler olduğunu soruşturduklarını duyuran Trump, Çin'in salgının dünyaya yayılmadan durdurabileceğini dile getirdi: "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı."

ABD’deki vaka ve can kaybı sayılarını tam olarak açıkladıklarını vurgulayan Trump, Çin ve diğer ülkelerin doğru sayıları bildirmediğini savundu.

Donald Trump, halihazırda ABD'deki durumu ise "Her şey iyiye gidiyor. Gerçekten korkunç bir durumla yüzleştik ama bu dönemi geride bırakıyoruz. İlk projeksiyonlarda 2 milyon 200 bin kişiyi kaybedeceğimiz tahmin edilmişti. Muhtemelen 60-70 bin kişiyi kaybedeceğiz" diye konuştu.

Eyaletlerdeki test sayısını artırmayı hedefleyen ayrıntılı bir plan da ilan eden ABD Başkanı, "Ayrıntılı planımız eyaletlerin tam kapasitelerine nasıl ulaşacaklarını, test sayısını nasıl arttıracaklarını, patlak veren yerel salgınları test aşamasında tespit edecek gözlem sistemlerini nasıl kuracaklarını ve nasıl temas takibi yapacaklarını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Trump'ın her gün düzenlediği basın toplantılarının akıbeti şimdilik belirsiz. ABD Başkanı, geçen hafta Perşembe günü gerçekleşen basın toplantısında insan vücuduna dezenfektan sıkılmasını önerince büyük bir skandal patlamıştı.





Ardından Cuma günkü toplantı sadece 22 dakika sürmüş ve Beyaz Saray’da her gün düzenlenen bilgilendirmeleri askıya alacağı söylentileri başlamıştı.

Trump'ın dezefektan teklifi bazı eyaletlerdeki fanatikleri tarafından denendi. Bir gazeteci ABD Başkanı Trump'a çağrısı sonrası Maryland eyaletinde vücuda dezenfektan enjekte edilmesi nedeniyle acil servise açılan telefon sayısının artmasıyla ilgili görüşünü sordu. Donald Trump bu soruya, "Bunun nedenini bilmiyorum, anlamıyorum" yanıtını verdi.

Trump'ın, aynı gazetecinin, "Acil servise açılan telefon sayısının artmasında sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıtı ise "Hayır, düşünmüyorum" oldu.

00.20 : Birleşmiş Milletler (BM), corona virüs salgını sürerken yol haritası açıkladı.

Salgından sonra 'eski normale' dönüş olmayacağını ilan eden BM, hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmesini istiyor.

Yaşanan insani krizden en fazla yoksul ülkelerin etkilendiğini belirten BM, "Toplumların ve ekonomilerin eski normalden daha iyi, daha sürdürülebilir, cinsiyet eşitliğinin olduğu ve karbon nötr bir yola ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.

00.00 : Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'de üçüncü aşı adayının ikinci aşama klinik denemelerine başlandı.

İnsanlarda test edilmeye başlanan aşı, salgın sırasında fazlasıyla tartışılan ve corona virüsün üretildiği yer olarak haberlerde geçen Wuhan Viroloji Enstitüsü ile Wuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü ve Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki Sinopharm şirketi tarafından geliştirildi.

Birinci aşama klinik denemelere 96 gönüllü katılırken, olumlu sonuç alındığı bildiriliyor.

Klinik denemelerin başlaması, bir aşı adayının kısa sürede kullanılabilir hale geleceği anlamına gelmiyor. Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada az sayıdaki sağlıklı kişi üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada aşının etkinliği, deney ve kontrol gruplarına ayrılan 100'den fazla kişi üzerinde test edilirken, üçüncü ve son aşamada aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Çin'de iki ayrı aşı adayının daha klinik denemelerine devam ediliyor.