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03.05.2020 - 10:41 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Canlı Blog: Rusya'da rekor üstüne rekor! 10 bin 633 yeni vaka...

Corona virüs salgınının hızla yayıldığı Rusya'da bugün açıklanan veriler, yeni bir rekorun kırıldığını gösteriyor.

Son dakika... Canlı Blog: Rusya'da rekor üstüne rekor! 10 bin 633 yeni vaka...

Saatler içinde 3,5 milyon insana bulaşması beklenen corona virüs salgını, bugün sonunda ise çeyrek milyon insanın ölümüne yol açabilir.

10.45 : Uzun süre ciddi bir corona virüs vakası bildirmeyen Rusya'da, salgın adeta kontrolden çıktı.

Bir önceki gün 9 bin 623 yeni vaka bildiren Rusya, bugün ise son 24 saatte 10 bin 633 testin pozitif çıktığını duyurdu.

Vaka sayısının 134 bini aştığı Rusya'da, yalnızca son bir haftada 50 bini aşkın test pozitif sonuç verdi.

Rusya'da, salgının merkez üssü başkent Moskova. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin ise, corona virüsün şehrin nüfusunun yaklaşık yüzde 2'lik bir bölümüne bulaştığını söyledi.

Bu orana göre, Moskova'da virüsün etkilediği kişi sayısının 250 binden fazla olduğu hesaplanıyor.

Sobyanin kendi blog sayfasında yazdığı yazıda, "Nüfus içerisindeki farklı gruplara yapılan tarama testlerine göre, Moskova'da virüsten etkilenenlerin gerçek sayısının nüfusun yüzde 2'si civarında olduğu görülüyor" dedi.

Moskova'nın nüfusu 12,7 milyon. Ancak gerçek sayının resmi verilerin çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

02.00 : Corona virüs salgınının Güney Amerika'daki merkezi Brezilya'da, son 24 saatte 421 yeni ölüm gerçekleşti, 4 bin 970 yeni vaka tespit edildi.

Böylece ölenlerin sayısı 6 bin 750'ye ulaşırken, vaka sayısı ise 96 bine yaklaştı.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Salı günü ülkede kaydedilen rekor düzeydeki ölüm vakaları hakkında basına konuşurken "Ne olmuş yani?", "Üzgünümç Ne yapmamı isityorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede ilk vaka 26 Şubat'ta teyit edilmiş, Bolsonaro sosyal mesafe kurallarını zayıflatan, salgının ciddiyetini önemsemeyen açıklamalarda bulunmuştu.

 

Obruklar, ciddi risk oluşturuyorKonya'nın Karapınar ilçesinde oluşan ve sayıları 350'yi geçen obruklar, yerleşim yerlerinin yakınında, tarlaların ortasında veya kara yollarının yakınlarında olduğu için gün geçtikçe bölge halkını endişelendiriyor. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, "2000'li yıllardan sonra obruk oluşumu hız kazandı şu an sayıları 350'yi geçmiş durumda. Yer altı su kullanımının artması ve su seviyesinin düşmesine bağlı olarak obruk oluşumları arttı. Yer altı suyu kullanımı biraz kontrol edilmeli" dedi.
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