Son dakika... Canlı Blog: Rusya'da üç gün üst üste 10 bin vaka

Yerkürede 252 bin insanı öldüren corona virüs salgını, bu sabah itibariyle 3 milyon 650 bini aşkın kişiye bulaşmış durumda. Gemişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

11.45 : Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir Covid-19 hastasının hastaneden kaçması paniğe yol açtı.

Yerel medya, 1 Mayıs'ta test sonucu belli olan ve Kinkanda Hastanesi'nde tedavi gören 42 yaşındaki erkeğin, hafta sonu hastaneden kaçtığını bildiriyor.

11.35 : Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da Covid-19 bir günde 207 can aldı. Ölü sayısının 3 bin 981'e çıktığı Kanada'da, vakalar ise 1298 artışla 60 bin 772 oldu.

British Columbia Hemşireler Sendikası Başkanı Christine Sorensen, 20 Mart’tan bu yana yetersiz ekipmanlarla çalıştıklarını söylüyor. Sorensen, "Bazı acil servislerde, şu anda bakkallarda bulunanlar gibi pleksiglas engellerin bile olmadığı teşhis masaları var. Yeterli önlük, eldiven, yüz siperi ve N95 solunum maskesi yok. Bunu 20 Mart'tan beri söylüyoruz" dedi.

11.00 : BOLSONARO TEST SONUCUNU PAYLAŞMIYOR





Aşırı sağcı Brezilya lideri Jair Bolsonaro corona virüs salgınını hafife alıp karantinanın kaldırılmasını isteyen fanatik destekçileriyle gösteri yapınca, dünya gündeminin zirvesine tırmandı.

'Tropik Trump' Bolsonaro, bu kez corona virüs test sonuçlarıyla tartışılıyor. Brezilya Devlet Başkanı, federal yargıcın kararına rağmen yaptırdığı corona virüs testlerinin sonuçlarını paylaşmayı reddetti.

Test sonuçlarını talep eden ise, O Estado de S. Paulo gazetesi oldu. Gazetenin talebi doğrultusunda Sao Paulo federal yargıcı, Bolsonaro'dan iki kez yaptırdığı testlerin sonuçlarını sunmasını istedi. Mahkemenin isteğine, sonuçların bir özeti gönderilerek yanıt verildi.

Bunun üzerine federal yargıç, gerçek sonuçlar konusunda ısrarcı davrandı, bir diğer yargıç da cumartesi günü Bolsonaro'nun ekibine bunun için beş gün süre tanıdı.

Bolsonaro'nun geçen hafta Covid-19'u 'belki de' farkında olmadan kapmış olabileceğini söylemesi de, tartışmayı iyice alevlendirdi.

Yaşanan gelişmeler, Bolsonaro'nun başkanlık yetkilerini ve demokratik kurumların sınırlarını bir kez daha zorladığı büyük bir savaşın yansıması olarak görülüyor.

Mart ayında ABD'yi ziyaret edip Donald Trump'la görüşen Bolsonaro'nun heyetinde 10'dan fazla kişide corona virüs çıkınca, Brezilya lideri test yaptırmıştı.

Yerel medya, Bolsonaro'nun test sonuçlarının pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Ancak Brezilya lideri sosyal medyada sonuçların negatif çıktığını paylaşmış, belgeyi tıbbi gizliliği gerekçe göstererek yayınlamayı reddetmişti.

Ardından kamuya açık yerlerde maskesiz dolaşmayı sürdüren 'Tropik Trump' Bolsonaro, taraftarlarıyla el sıkışmıştı. Salgını küçümseyen, karantina uygulayan valileri eleştiren aşırı sağcı lider, karantinayı savunan Sağlık Bakanı'nı görevden almıştı.

Brezilya mahkemeleri de peş peşe Bolsonaro'yu köşeye sıkıştıran kararlara imza attı. Mahkemeler, vali ve belediye başkanlarının tedbir alma yetkisi bulunduğuna hükmetti, Bolsonaro'nun dini toplantılara izin veren kararnamesini bozdu.

10.40 : RUSYA DARMADAĞIN





Corona virüsün yeni merkez üssü Rusya'da 10 bin 102 test daha pozitif sonuç verdi. Covid-19 teşhisi konulanların sayısı ise 155 bin 370'e yükseldi.

Rusya'daki artışın bu hızla devam etmesi halinde, kısa sürede vaka sayısının 200 bini aşması bekleniyor.

Moskova yönetimi, Nisan ayı başına kadar ciddi bir vaka bildirmemişti. Son bir ayda salgında gerçek bir patlama yaşandı ve vakalar 30 kattan fazla arttı.

Rusya'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 95 artışla 1451'e ulaştı.

10.15 : Corona virüs salgınını durduran Güney Kore'de, tamamı yurt dışı kaynaklı üç yeni vaka teşhis edildi. Bu sayı, 18 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük vaka artışı.

Salgına karşı verdiği savaş örnek gösterilen ülkede toplam 10 bin 804 vaka kayıtlara geçti, 9 bin 283 hasta sağlığına kavuştu.

Güney Kore'deki can kayıpları ise iki artışla 254'e yükseldi.

Asya ülkesinde 13 Mayıs'tan itibaren okullar kademeli olarak eğitime başlıyor.

09.10 : İTALYA'DA İKİNCİ DALGA TETİKLENEBİLİR





Londra’daki Imperial College Üniversitesi’nin hazırladığı bir raporda, kısıtlamaları gevşetmeye başlayan İtalya’da ikinci dalga bir salgının baş gösterebileceği ve bunun ilkinden daha büyük olabileceği belirtildi.

Raporda, 9 Mart’tan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanan İtalya’da, bu uygulamanın gevşetildiği ikinci aşamaya geçilmesi ile insanların yeniden harekete geçmesinin ne tür sonuçlara yol açacağı incelendi.

Raporda kısıtlamaların devamı, nüfusun yüzde 20’sinin ve yüzde 40’ının hareketlendiği üç farklı senaryoda neler olabileceğine bakıldı.

Sadece yüzde 20’nin normal yaşama dönmesinin bile ilk salgından daha büyük ikinci bir dalgayı tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Araştırmacılar, bunun kötümser bir tahmin olduğunu, bu modellemede tüm şartların dikkate alınmadığını, gevşetmelerin ardından uygulanacak toplumsal gözetim, filyasyon ve enfekte kişilerin izolasyona alınması gibi uygulamalara yer verilmediğini belirtiyor.

08.05 : Corona virüsün ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı Çin'de, son 24 saatte yalnızca bir vaka tespit edildi. Testi pozitif çıkan hasta, yurt dışı kaynaklı.

Halihazırda 395 aktif vakanın bulunduğu Çin'de, corona virüs kaynaklı bir ölüm kaydedilmedi.

Çin ana karasında Aralık 2019'dan bu yana corona virüse yakalananların toplam sayısı ise, 82 bin 881. Covid-19, 4 bin 633 can aldı.