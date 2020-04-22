Son dakika... Canlı Blog: Suudi Arabistan gece yarısı 04.37'de duyurdu

Yeryüzünde 177 bini aşkın can alan corona virüs salgınında hastalığa yakalananların sayısının bugün 2 milyon 600 bini aşması bekleniyor. Modern zamanların en büyük felaketinde tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

11.30 : İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamalarını Mayıs ortasından itibaren aşamalı olarak gevşeteceğini belirtti.

Sanhcez kısıtlamlamaların 9 Mayıs'a dek sürmesini isteyeceği parlamento oturumunda yaptığı açıklamada, güvenliği garanti altına almak için kısıtlamaların yavaşça ve aşama aşama gevşetileceğini söyledi.

Corona virüs vaka sayısında dünya ikincisi olan İspanya'daki kısıtlamalar 14 Mart'ta başlamıştı.

10.55 : Rusya'daki corona virüs vakaları 5 bin236 artışla 57 bin 999 oldu.

Uzun süre ciddi bir vaka bildirmeyen ülkede corona virüs salgını Nisan ayı başından itibaren hızla yayıldı, vakalar 10 kattan fazla arttı.

Moskova yönetimi, son 24 saatte 57 hastanın daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 513'e ulaştığını bildiriyor.



10.30 : Dünyadaki vakaların yaklaşık üçte birinin görüldüğü ABD'de pozitif sonuç veren testler 825 bini buldu. Son 24 saatte 25 bini aşkın vakanın belirlendiği ülkedeki can kayıpları ise yeni bir rekor kırdı. 2 bin 804 hastanın yaşamını yitirdiği ülkede ölenlerin sayısı 45 bini geçti.



JAPONYA'DA VİRÜS YETİMHANEYE SIÇRADI

09.40 : Japonya'da bir yetimhanedeki sekiz bebekte corona virüse rastlandı.

Tokyo'da yer alan yetimhanedeki çalışanlardan biri 16 Nisan'da corona virüse yakalandı.

Yerel medya, bebeklerden birinin yüksek ateş belirtileri göstermesi üzerine testlerin yapıldığını bildiriyor.



Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki kentinde bakım için demirleyen İtalyan yolcu gemisi Costa Atlantica'da ise, 34 mürettebatta corona virüs çıktı.

Geminin içinde yolcu yoktu ve Koyagi limanında ocak sonunda bakıma alınmıştı.

06.40 : Okyanusya ülkelerinden Avusturya'da son 24 saatte sadece 22 corona virüs tanısı konuldu. Covid-19 iki can daha aldı, ölü sayısı 74 oldu.

445 bin test yapılan ülkede corona virüse yakalananların sayısı 6 bin 647.

Yeni Zelanda'da ise başka sağlık sorunları bulunan 80 yaşlarındaki kadının hayatını kaybetmesiyle can kaybı 14'e yükseldi.

Corona virüs kapan 1451 hastadan 1036'sı iyileşti.

Yabancıların ülkeye girişine izin vermeyen Yeni Zelanda, 25 Mart'tan bu yana olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

05.50 : Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta corona virüs protestoları. Güneydeki Kibilli vilayetine bağlı El-Kala köyünde çok sayıda kişi, corona virüs kapıp karantinaya alınan yakınlarının kaldıkları yerlerin değiştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Görgü tanıkları, yakınlarının otel yerine elverişsiz yurtlarda karantinaya alınmasını protesto eden göstericilere polisin biber gazı sıktığını aktarıyor.

901 testin pozitif çıktığı Tunus'ta 38 yaşamını yitirdi.

SUUDİ ARABİSTAN DUYURDU

04.37 : Suudi Arabistan Kralı Selman, Ramazan ayındaki teravih namazlarının Kabe'de kılınmasını onayladı. Ancak teravih namazlarında cemaat sınırlaması devam edecek.





03.50 : Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'de dördüncü gün üst üste ölüm gerçekleşmedi. Tespit edilen 30 yeni vkaanın ise 23'ü yurt dışı kaynaklı.

82 bin 788 testin pozitif sonuç verdiği Çin ana karasında 77 bin hasta iyileşti, Covid-19 4 bin 632 can aldı.

02.20 : ABD Senatosu, oy birliğiyle küçük işletmeler için 484 milyar dolarlık ek yardım paketini kabul etti. Paketin içerisinde hastanelere koruyucu ekipman sağlanması ve test sayısını artırılması için bütçe de ayrılacak.

Kurtarma paketinin, ABD Temsilciler Meclisi’nde Perşembe günü oylanması bekleniyor. Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi üyelerinden tasarıyı geçirmelerini istedi.

Bu paketin onaylanmasıyla birlikte, ABD’de geçen aydan beri dördüncü yardım paketi kabul edilmiş olacak. Destek paketlerinin toplam miktarı 3 trilyon doları buluyor.

ABD’de Covid-19 salgını başladığından beri rekor sayıda kişi işsizlik yardımına başvurdu. Ülkede 22 milyon kişi bu süreşte işsiz kaldı.





01.45 : Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkedeki ilkokullar, kreşler ve özel eğitime muhtaç çocuklara hizmet veren okulların 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacağını açıkladı.

Rutte'nin verdiği bilgiye göre, öğrenciler yarısı sabah, yarısı öğleden sonra olmak üzere dönüşümlü olarak ders alacak. Ortaokul ve liseler ise, 1 Haziran'da eğitime başlayacak.

Hollanda'daki 12 yaşından küçük çocuklar 28 Nisan'dan itibaren ekip halinde dışarıda antrenman yapabilecek. 12 - 18 yaş arasındaki çocuklar da, 1,5 metre kuralına uymak koşuluyla antrenmana çıkabilecek. Çocuklar, antrenman sonrasında sadece evlerinde duş alabilecek.

Konser, festival gibi tüm etkinliklerin yapılmasına 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek. Masör ve berberlerin de açılmasına şimdilik izin verilmeyecek.

Hükümetin 16 Mart'ta aldığı ve 28 Nisan'a kadar sürmesini öngördüğü, restoran ve eğlence yerlerinin kapatılmasını da kapsayan corona virüs önlemleri de 20 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Önlemler kapsamında, huzurevi ziyaretleri de 20 Mayıs'a kadar yasak olacak.Hollanda Başbakanı, önlemleri gevşetmek için henüz erken olduğunu belirterek, "Huzurevlerinde çok fazla acı ve üzüntü var. Bakım evlerindeki yaşlıları mümkün olduğunca korumalıyız" ifadesini kullandı.





00.40 : Günlük basın toplantılarına devam eden ABD lideri Donald Trump, ülkesinin corona virüs ölüm oranlarının en düşük yerlerden biri olduğunu savundu.

ABD'ye yeşil kart sistemiyle yapılan göçü 60 gün boyunca askıya alacağını ilan eden Trump, kararı yarın imzalayacağını söyledi:

"Hepimizin bildiği gibi, milyonlarca Amerikalı virüsle savaşmak ve vatandaşlarımızın hayatlarını kurtarmak için işlerini feda etti. Dışarıdan gelecek göçmenlerin virüs nedeniyle işlerinden olmuş Amerikalıların yerlerini alması adil olmazdı. ABD'li çalışanları korumalıyız, ilerledikçe onları korumak için daha fazla adım atacağız."

ABD'de yeşil kart adı verilen sistemle, yılda yaklaşık bir milyon kişi ülkede süresiz oturum ve çalışma hakkı kazanıyor. Bu süre sonunda Amerikan vatandaşlığına başvurabiliyor. Ülkede 2018 yılında hazırlanan rapora göre, yeşil kartların yaklaşık yüzde 70'i yakınları ABD'de yaşayanlara veriliyor.

Basın toplantısında Amerikan hamburger restoranları zinciri Shake Shack’in, hükümetin corona virüs salgınından etkilenen küçük işletmelere destek olmak üzere sağladığı 10 milyon dolarlık krediyi iade etmesi de gündeme geldi. Donald Trump aynı paketten yararlanarak 9 milyon dolar mali yardım alan Harvard Üniversitesi’nden bu meblağı kişisel olarak geri isteyeceğini söyledi. Trump, "Harvard bu parayı geri ödeyecek. Almamaları gerekiyor" dedi.

00.00 : ABD'de salgının merkez üssü New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo, birçok kez karşı karşıya geldiği Başkan Donald Trump'la Beyaz Saray'da görüştü.

'Pratik ve etkili' bir görüşme yaptıklarını bildiren Vali Cuomo, "Herkesin bildiği gibi bir sonraki aşamaya geçmek için en önemli mesele test kapasitesi. Test konusunda eyaletler ile federal yönetim arasında sorumluluk ve görev ayrımını yapmak çok önemli. Bu konuda birlikte çalışacağız, gerçek bir ortaklık kurmamız lazım" dedi.

New York'un test kapasitesini günlük 20 binden 40 bine çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayan Cuomo, eyaletin ihtiyaç duyduğu federal fonun da gündeme geldiğini belirtti: "Trump, bu fon konusunda çok anlayışlı ve açık görünüyordu."

Başkan Trump ise, testlerin sayısını gelecek haftalarda nasıl arttırabilecekleri ve iki katına çıkarabileceklerini konuştuklarını aktardı.

Yüzer hastane USNS Comfort'un New York'tan ayrılıp ayrılamayacağını sorduğunu belirten Trump, Vali Cuomo'nun olumlu yanıt verdiğini söyledi.