Son dakika... Canlı Blog: Yeni kabustan ilk ölüm!

Dünya üzerinde corona virüs bulaşanların sayısı 4 milyonu geçti, can kaybının gelecek hafta 300 bini aşması bekleniyor. Modern tarihin en büyük felaketindeki tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

09.40 : ABD'nin New York eyaletinde beş yaşındaki bir çocuğun ölümünün, bazı ülkelerde ortaya çıkan ve Covid-19 ile bağlantılı olabileceği düşünülen yeni rahatsızlıktan ölen ilk vaka olabileceği belirtiliyor.

Bu yeni hastalıkta ağır Covid-19'un yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtileri görülüyor. Kawasaki hastalığında orta büyüklükteki damarlarda inflamasyon gelişiyor ve damarlar şişiyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, Cuma günü yaptığı açıklamada, beş yaşındaki çocuğun ölümünün sağlık bakanlığınca araştırıldığını söyledi.

Cuomo, eyalette 73 çocuğun enfekte olduğunu ve olayın ciddiye alınması gerektiğini kaydetti. Vali, "Nadir de olsa Covid bulaşmış bazı çocuklarda Kawasaki hastalığı veya toksik şok sendromuna benzer semptomlara rastlıyoruz" dedi.

08.00 : Hollanda'nın kuzeyindeki Sneek Mülteci Kabul Merkezi, 22 sığınmacıda corona virüs saptanması üzerine, katantinaya alınarak dış dünyaya kapatıldı.

Hollanda hükümeti, hafta başında merkezde kalan yaklaşık 600 sığınmacının test edilmesini kararlaştrıdı.

Koronavirüs testi uygulanan 100 kişiden 22'sinde sonuçlar pozitif çıktı.

Koronavirüs saptanan mülteciler, ayrı bir bölümde karantinaya alınırken, Cuma öğleden sonra kampa giriş çıkışlar da kapatıldı.

Yönetim, merkezde kalan tüm mültecilere corona virüs testi uygulanacağını açıkladı.Merkezde kalan korona hastalarının hafif şikayetlere sahip oldukları ve bu nedenle hastaneye kaldırılan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

06.45 : Avustralya'da bir hastanın daha ölmesiyle can kaybı 98'e çıktı. Sydney’deki bakımevinde corona virüse yakalanan 92 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 757 bin test yapılan ülkede, teşhis konulan 6 bin 919 Avustralyalıdan 6 bin 79’u iyileşti. Halen 21’i yoğun bakımda, toplam 840 aktif vakanın var.

Corona virüs salgınını durduran Yeni Zelanda'da ise, 7 bin 204 günlük testte iki yeni vaka ortaya çıktı. Yeni Zelanda'da halihazırda 102 aktif vaka var.

05.20 : CAMİLER AÇILDI





Corona virüs salgını nedenlyle camileri kapatma kararı alan birçok ülke bugün Cuma namazı için camileri yeniden açtı.

Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde camiler sterilize edildikten sonra açıldı, namaza gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları istendi.

İran'da 180 bölgede camiler açılırken, Tahran'da ve salgından kötü etkilenen diğer bölgelerde kapalı kaldı.

Bangladeş'te sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla Perşembe günü camiler açıldı.

Güney Sudan, Cezayir, Tunus ve Fas'ta ise camiler Ramazan ayı boyunca kapalı kalacak.

03.00 : Arjantin'de daha önce üç kez uzatılan karantina, bu kez 24 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 20 Mart'ta ilan edilen önlemlerle salgının kontrol altında tutulduğunu söyledi.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 293 can alan Covid-19, şu ana kadar 5 bin 611 kişide görüldü.



01.30 : BREZİLYA'DA REKOR ÖLÜM





Brezilya'yı kasıp kavuran corona virüs salgını bir günde 804 can aldı. En yüksek ölümün gerçekleştiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 bini geçti.



Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve fanatik taraftarlarının karantinaya karşı çıktığı Güney Amerika'nın en büyük ülkesinde, corona virüse yakalananların sayısı 146 binden fazla.

Brezilya'daki günlük vakalar da yine 10 bini aştı ve 10 bin 199 teşhis konuldu.



00.50 : Yemen'deki isyancı grup Husiler, ellerinde tuttukları başkent Sana'da yeni corona virüs vakasının tespit edildiğini bildiriyor.

Aden'den gelen bir kişinin testi pozitif çıktı, böylece Husi kontrolündeki vakalar ikiye yükseldi. Daha önce Covid-19 hastası bir Somalili otelde ölü bulunmuştu.

00.20 : Brezilya'nın ardından Güney Amerika'da corona virüsün en hızlı yayıldığı ülke olan Peru'da 3 bin 321 test daha pozitif sonuç verdi, vakalar 61 bini aştı.

Covid-19'un bir günde 87 can aldığı Peru'da, ölenlerin sayısı da 1714'e ulaştı.

Karantina tedbirlerini 24 Mayıs'a kadar uzatma kararı alan Lima yönetimi, cadde ve sokaklara 150 bin asker konuşlandıracak.

Peru, 16 Mart'ta acil durum ve karantina ilan etmişti.