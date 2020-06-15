Son dakika... Çavuşoğlu: 1 Ağustos'ta başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkileri ele aldık, salgın sırasında gösterdiğimiz dayanışmayı devam ettirmemiz gerekiyor" deyip ekledi:

"Özellikle, sınırlarda geçişleri sağlamaya başladık, sınırları açtık. Yolcular için çalışmaya devam edeceğiz. Uçuşların 1 Ağustos itibariyle başlaması planlanıyor.

Bir sonraki üçlü Suriye zirvesi İran'da olacak. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Diplomatik taşınmazlara ilişkin anlaşmaya vardık."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus heyetinin Türkiye ziyaretinin ertelenmesine ilişkin bir soruyu yanıtladı. Ankara ve Moskova arasında Libya'da temel prensipler konusunda görüş ayrılığı olmadığını aktaran Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kalıcı ateşkes ve Libya'yı siyasi sürece götürecek bir sonuç için, teknik düzeyde görüşmelerin sürmesini kararlaştırdık. Erteleme kararını birlikte aldık, önümüzdeki günlerde bunlar netleşince yeniden bir araya geleceğiz. 'Kriz çıktı, o yüzden ertelendi' gibi değerlendirmeler yapılmasın, bu doğru değil. Farklı taraflarda olduğumuz açık ama kriz yok."

Cevad Zarif ise, "Corona virüsten sonra kardeş Türkiye'nin ilk resmi konuğu olduğum için çok mutluyum. Salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti: "Bugün biz bir anlaşma imzaladık, diplomatik taşınmazlarla ilgili. On yıllardır süregelen sorunu, inşallah bu sorunu çözmüş olacağız.

Türkiye'ye doğalgaz akışı yeniden başlayacak."