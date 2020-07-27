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27.07.2020 - 13:19 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Çavuşoğlu: Ayasofya 'ortak ev' değil, camidir

İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu müdahale etti, kutsal mabed için "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" dedi.

Son dakika... Çavuşoğlu: Ayasofya 'ortak ev' değil, camidir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu, Selanik'teki bayrak yakma görüntülerine tepki gösterdi: "Yunanistan'ın tepkisini anlamak mümkün değil, bayrak indirme, Türk bayrağını yakma, böyle aciz davranışlar onlara yakışır. Biz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, Yunanları denize döktükten sonra, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onların bayrağına saygı gösterdik."

İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesine ise Çavuşoğlu müdahale etti, kutsal mabed için "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı. İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Libya'daki son durum için ise "Avrupa Birliği'nin İrini Operasyonu kesinlikle taraflı. Hafter'i destekliyor, Libya hükümetini cezalandırıyor" ifadesini kullandı.

Ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyorKonya’nın Karapınar ilçesinde ekili tarlalarda oluşan obruklar, çiftçileri tedirgin ediyor. Mısır ekili tarlada çalışırken, 25 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğu fark eden tarım işçisi İshak Şakar (50), "Tarladaki çözülen hortumları takip ederken önüme birden obruk çıktı. Şok geçirdim. Biz bahar ayından itibaren tarla üzerindeyiz. Biz üzerindeyken de obruk oluşabilir ve içerisine düşebilirdik." dedi.
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