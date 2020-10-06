Son dakika... Ã‡avuÅŸoÄŸlu: BÃ¶yle gitmez, tÃ¼m dÃ¼nya anlamalÄ±dÄ±r

10'uncu gÃ¼nÃ¼ne giren DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ savaÅŸÄ±ndaki tÃ¼m geliÅŸmeleri anbean canlÄ± blogla aktarÄ±yoruz.

14:30 : Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, iÅŸgal topraklarÄ±ndaki Ermeni gÃ¼Ã§lerinin planlÄ± imhasÄ±nÄ±n devam edeceÄŸi belirtildi.

14:20 : CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. ErdoÄŸan, Ermenistan iÅŸgali altÄ±ndaki Azerbaycan topraklarÄ±yla ilgili sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in BM kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± gerektiÄŸini iletti.

14:11 :Â Rusya Ä°stihbarat Servisi BaÅŸkanÄ±, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'Ä±n terÃ¶ristlerin Rusya'ya geÃ§iÅŸ yapabileceÄŸi bir geÃ§iÅŸ noktasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸme riski olduÄŸunu sÃ¶yledi.

13:23 : Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "(MÄ°NSK Ã¼lkeleri) Ä°ÅŸgalciyle maÄŸdur edilen Ã¼lke Azerbaycan'Ä± aynÄ± kefede tuttular. BÃ¶yle gitmeyeceÄŸini tÃ¼m dÃ¼nya anlamalÄ±dÄ±r.Â Ä°ÅŸgalciyle maÄŸdur edilen Ã¼lke Azerbaycan'Ä± aynÄ± kefede tuttular. BÃ¶yle gitmeyeceÄŸini tÃ¼m dÃ¼nya anlamalÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.



Ã‡avuÅŸoÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Biz Azerbaycan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunuyoruz. DÃ¼nya da bÃ¶yle yapmalÄ±. Ermenistan ve Azerbaycan'a eÅŸit mesafede yaklaÅŸmak, iÅŸgalciyi Ã¶dÃ¼llendirmektir. DÃ¼nya haklÄ±nÄ±n yani Azerbaycan'Ä±n yanÄ±nda yer almalÄ±dÄ±r."

13:10 :Â Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ceyhun Bayramov, "Ermenistan devleti terÃ¶rist dÃ¼ÅŸÃ¼nceye sahiptir. MaksatlarÄ±na kavuÅŸmak iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgileri yoktur" dedi.

10:40 : Afganistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Azerbaycan'a olan desteklerini yineledi.

10:30 : Ermenistan'Ä±n 27 EylÃ¼l'den bu yana gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±larda, hayatÄ±nÄ± kaybeden AzerbaycanlÄ± sivil sayÄ±sÄ± 27'ye, yaralÄ± sayÄ±sÄ± ise 141'e yÃ¼kseldi. AyrÄ±ca, saldÄ±rÄ±larda, 376 konut ve 63 kamu binasÄ± hasar gÃ¶rdÃ¼.

10:00 : Azerbaycan, Ermenistan ordusundan kurtartÄ±lmÄ±ÅŸ Cebrail kentine baÄŸlÄ± Ã‡akÄ±rlÄ± kÃ¶yÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ±.

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09:00 : ABD, Rusya ve Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

08:30 : BM, Azerbaycan ve Ermenistan'a DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da Ã§atÄ±ÅŸmalara derhal son verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.

08:10 : Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, "Taleplerimiz var. Bize Ã§ok ciddi garantiler verilmesi gerekiyor. UluslararasÄ± arabulucular bu garantileri bize saÄŸlamalÄ±" dedi.

08:00 : Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ballyja'da bulunan Ermenistan'a ait silah deposunun yok edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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