Son dakika...Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın kapasitesi yeterli, artık sorun çözülmeli

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'da süren Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin "Artık bu sorun çözülmeli" dedi.

Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın gücü ve kapasitesi yeter" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyuna seslenen Çavuşoğlu, "Ermenistan derhal çekilsin diyorlar, peki somut önerin var mı? Yok, nasıl çözülecek peki bu sorun? Bunu anlatmaya devam edeceğiz ancak bunu sadece sağır kulaklara anlattığınızda çözülmüyor."

"HAKLIYSAN KARARLI DURURSUN"

Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Azerbaycan ahlaken de hukuken de haklıdır ve tüm ülkelerin de tıpkı Ukrayna'yı, tıpkı işgal edilmiş diğer ülkelerde olduğu gibi Azerbaycan'ı da desteklemelidir.

Biz her zaman diplomasiyi anlatırken yumuşak gücümüzü ön plana çıkartıyoruz ama Doğu Akdeniz'de veya Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele ederken, saha da olmasanız bunu yapabilir misiniz? Saha, tamamlayıcı bir unsur, yeri geldiğinde çok önemli bir unsur. O yüzden sahada ve masada diyoruz.

Kararlı duruyoruz. Haklıysan kararlı durursun."

"AB'NİN ARTIK SOMUT ADIMLAR ATMASI LAZIM"

Avrupa Liderler Zirvesi'ne ilişkin soruya Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: "AB ile daha iyi bir diyalog var ancak gerçekçi olmamız lazım, zorluklar var. Türkiye'nin AB ile ilişkilerini rehin almaya çalışan ülkeler var. Rum kesimi ve Yunanistan mesela ama başka ülkeler de var. Doğu Akdeniz'deki adımlarımız nedeniyle tabii bir gerginlik oldu ancak biz de kendi halkımızın çıkarlarını savunuyoruz. Bu süreçte de diplomasiyi hiç bir kenara bırakmadık.

Biz diplomasiye ‘varız’ diyoruz her zaman. Bu zirve Doğu Akdeniz zirvesi değil. Türkiye’nin de beklentileri var. AB yükümlülüklerini yerine getirmedi, biz getirdik. Diğer taraftan Gümrük Birliği konusunda somut adımlar bekliyoruz. Vize serbestisi ile ilgili birkaç detaya takılıp süreci ötelememeleri gerekiyor. Bu zirvede Türkiye’ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz. AB’nin artık şu pozitif atmosferde daha somut adımlar atması gerekiyor.

"DOĞU AKDENİZ'DE TEK TARAFLI ADIMLARA KARŞIYIZ"

Biz, Doğu Akdeniz etrafında kıyıdaş ülkelerin bir araya gelip hakça paylaşım konusunda bir sonuca varırız dedik. Bölgede atılan tek taraflı adımlara karşı biz de adımlarımızı attık.

AB ülkelerinin çoğunluğu Türkiye’nin haklı taleplerini çok iyi anlıyorlar. Önemli üye ülkelerin liderleri bile hukuken Meis adası konusunda Türkiye’nin haklı olduğunu kabul ediyorlar. Ayrıca biz tezimizi mahkeme kararlarıyla beraber çok güzel anlattık.

Konuyu bilmeyen birden Türkiye bir anda Doğu Akdeniz’e gemileri indirdi sanıyor, öyle değil tabii ki bir süreç var buraya getiren.

"YUNANİSTAN VE RUM KESİMİ AB'Yİ REHİN ALMIŞTIR"

Sayın cumhurbaşkanımız tüm AB liderlerine bir mektup gönderdi, Merkel de okudu mektubu ve üzerinden çalışmamız gereken alanlar var dedi ama AB’nin kurum olarak tezimizi anlaması yetmiyor çünkü kararlar konsensusla alınıyor. Burada da birçok karar alınıyor. Yunanistan ve Rum kesimi her zaman başka konuları bahane ederek hep AB’yi rehin almıştır. 'Siz bu konuda bizi haksız da olsak desteklemezseniz diğer kararları veto ederiz' diyorlar. Bu veto sisteminin değişmesi lazım. Bugün Avrupa'nın yaşadığı sorunlar çok farklı, politikaları da başarısız olduğuna göre bir reform sürecine girmesi gerekiyor.

Bizden önceki iktidar istikşafi görüşmeler diye bir mekanizma geliştirmiş, biz de faydalı bulduk devam ettirdik ancak Yunanistan bu görüşmeleri devam ettirmek istemedi. Biz kaldığımız yerden devam edelim dedik ama hem Çipras hükümeti hem bu hükümet buna yanaşmadı. Sayın cumhurbaşkanımız aramızdaki sorunları çözmek için bizleri görevlendirdi.

"ABD DOĞU AKDENİZ'DE EŞİT DAVRANMIYOR"

ABD'nin Doğu Akdeniz yaklaşımı sorulan Çavuşoğlu, "Ortada bir politika olmadığı ortada. ABD'nin bugüne kadar Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunda dengeli bir tutum sergilediğini gördük. Burada ABD'nin iki tarafa da eşit davrandığını gördük. Pompeo böyle davranmadı.

Her ne kadar öldürücü silah vermiyoruz diyerek ambargoyu kaldırmaları eşitliği bozuyor. Doğu Akdeniz konusunda bir tutum sergilemiyorlar, daha çok diplomasiyle çözülsün diyorlar. ABD'nin Kıbrıs'taki politikası eşitliği bozuyor."

Biz Azerbaycan'la bir millet iki devletiz o yüzden Azerbaycan'ın meselesi bizim meselemiz, bizi ayrı göstermeye çalışmasınlar. 'Türkiye oradan çekilsin' demek yerine 'Ermenistan işgal ettikleri topraklardan çekilsin' dense samimi bulurduk ama bu da Ermeni diasporasına yönelik bir mesaj."

MACRON'A YANIT

Fransa lideri Emmanuel Macron'un Dağlık Karabağ çıkışına yanıt veren Çavuşoğlu, "Fransa'nın Ermenistan'ı desteklemesi, işgali desteklemesi anlamına gelir. Tıpkı Libya'da olduğu gibi..." dedi.