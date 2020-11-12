MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Çavuşoğlu ile ABD'nin Özel Temsilcisi Afganistan barış sürecini ele aldı
ABONE OL
12.11.2020 - 18:24 | | AA

Son dakika... Çavuşoğlu ile ABD'nin Özel Temsilcisi Afganistan barış sürecini ele aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la yaptığı görüşmede, Afganistan barış sürecine ilişkin son durum değerlendirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve özel temsilci Halilzad, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. 

Afganistan barış sürecine ilişkin son durumun masaya yatırıldığı görüşmede, özel temsilci Halilzad, Bakan Çavuşoğlu'na, Katar'ın başkenti Doha'da 12 Eylül'de başlayan Afganlararası müzakerelere ilişkin detaylı bilgi sundu. 

Görüşmede, Afganistan barış sürecinin desteklenmesi amacıyla devam eden uluslararası ve bölgesel boyuttaki girişimler ele alındı. 

Bu bağlamda, Türkiye'nin, öncülük ettiği Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci ve Afganistan-Pakistan-Türkiye üçlü süreçleri gibi inisiyatiflerdeki rolüne dikkat çekildi. 

Görüşmede ayrıca, barış sonrası dönemde Afganistan'ın desteklenmesi amacıyla Orta Asya ülkeleriyle ulaşım ve enerji alanlarındaki bağlantı ağlarının geliştirilmesi amacını taşıyan projeler değerlendirildi. 

Bu vesileyle, Türkiye'nin tarihi dostluk bağları bulunan Afganistan'daki barış sürecine desteği bir kez daha vurgulandı.

 

Ankara'da korkutan çatı yangınıAnkara'nın Çubuk ilçesinde, 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto'da çekiliş sonuçları belli oluyor - 12 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş sonuçları belli oluyor - 12 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

KYK burs sonuçları tarihi belli mi? KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları tarihi belli mi? KYK sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet