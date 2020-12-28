Son dakika... Çavuşoğlu, Lavrov'la ele alacakları başlıkları sıraladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Rusya'nın Soçi kentinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelecek. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplantısı öncesinde Çavuşoğlu'na, gazeteciler Soçi seyahatini sordu.

Kosova Dışişleri Meliza Haradinaj-Stublla ile Ankara'da gazetecilerin karşısına çıkan Bakan Çavuşoğlu, şu açıklamayı yaptı: "İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarını değerlendireceğiz. Bölgesel konularda farklı taraflarda olsak da Rusya ile işbirliğimiz var. Suriye'de farklı taraflardayız ama Astana süreciyle başlayan işbirliğimiz bugün anayasa komitesi toplantılarıyla devam ediyor. Bir taraftan sahada sükuneti devam ettirmek için çalışıyoruz.

Libya'da da ateşkesin kalıcı olması için çalışıyoruz. Ayrıca Dağlık Karabağ meselesi ve ateşkesi ele alacağız. Ateşkes gözlem merkezinin görevi ve çalışmaları ele alınacak."