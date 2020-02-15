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15.02.2020 - 17:13 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü! S-400 mesajı...

Dışişleri Bakanı, Münih'teki Güvenlik Zirvesi'nde Rus mevkidaşıyla Suriye İdlib'deki son durumu ele aldı. Çavuşoğlu, İdlib'deki gerilimin Ankara ve Moskova arasındaki S-400 anlaşmasını etkilemeyeceğini söyledi.

Son dakika... Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü! S-400 mesajı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Lavrov ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Lavrov ile faydalı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova'da bir araya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "Suriye ve İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemez" açıklamasını yaptı.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ise, "Türkiye ile çok iyi ilişkilere sahibiz. Her konuda anlaşmak zorunda değiliz" ifadesini kullandı.

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