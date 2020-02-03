MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü
ABONE OL
03.02.2020 - 17:39 | | AA

Son dakika... Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Son dakika... Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus  mevkidaşı Lavrov ile  telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

 

 

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3 Şubat On Numara CANLI sonuçları AÇIKLANDI 2020 - On Numara çekiliş sonucu SORGULAMA ekranı! Büyük ikramiye...

3 Şubat On Numara CANLI sonuçları AÇIKLANDI 2020 - On Numara çekiliş sonucu SORGULAMA ekranı! Büyük ikramiye...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Bakan'dan EYT açıklaması

Bakan'dan EYT açıklaması

Sıradaki Haber