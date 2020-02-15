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15.02.2020 - 13:01 | | AA

Son dakika... Çavuşoğlu: Türk heyeti Rusya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de gelinen noktayı "Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak. Rejim gözlem noktasındaki askerlerimizi de hedef alıyor, buna müsamaha göstermemiz mümkün değil" sözleriyle değerlendirdi.

Son dakika... Çavuşoğlu: Türk heyeti Rusya'ya gidecek

56'ıncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında Suriye İdlib'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, bir Türk heyetinin Pazartesi günü Rusya'ya gideceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı, "Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak. Rejim gözlem noktasındaki askerlerimizi de hedef alıyor, buna müsamaha göstermemiz mümkün değil" ifadesini kullandı.

 

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